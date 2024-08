MISTERIJA NESTANKA BILJANE U KRALJEVU PRE 9 GODINA: Izgovorila 5 REČI i ušla u taksi! Šok nastao kad se porodici JAVIO JEDAN ČOVEK

Biljana Đorić (28) iz Mataruške Banje kod Kraljeva misteriozno je nestala 2. decembra 2015 godine, a njena porodica osam godina posle nema nikakve informacije o njoj. Vraćala se sa fakulteta, pozvala majku da je obavesti o ispitima i rekla joj da seda na voz. Kada je stigla u Kraljevo, otišla je na trafiku, ostavila mobilni telefon i pasoš na kiosku i prodavačici rekla "Neko će doći po ovo".

Biljana je bila student Ekonomskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Tog kobnog dana, viđena je poslednji put oko ponoći kod nekadašnje kafane "Zadužbina" u centru Kraljeva. Vratila se iz Kosovske Mitrovice, obavestila majku o ispitima i rekla da ide na voz. Kada je stigla u Kraljevo, otišla je do trafike, ostavila svoj mobilni telefon i pasoš uz reči "neko će doći po ovo", a zatim je ušla u taksi.

Nakon kraće vožnje, izašla je u Karađorđevoj ulici.

Od tada joj se gubi svaki trag.

Lažne dojave

Osam godina kasnije, o Biljani nema nikakvih novosti. Pojavile su se informacije da je viđena u Grčkoj, ali se ispostavilo da je reč o osobi koja liči na nju. Roditelji su dobijali i lažne informacije; jedan prevarant je čak tražio 4.000 evra za navodnu informaciju o nestaloj devojci.

- Jedan čovek mi se javio na internetu i rekao je kako zna gde je moje dete. Pisao je da je u podrumu jedne kuće sa više dece koja su mučena i ošišana. Šta je on meni ispričao to je jezivo – kako je ona ošišana i nije sama u podrumu, kako ima još dece, koja piju krv i koja su ošišana. I kako ti podrumi postoje u više gradova. Poslao je mapu, tačnu adresu u Konarevu - ispričala je Vesna.

Ona je odmah inspektore obavestila o tome da joj je ovaj čovek poslao mapu gde se njeno dete nalazi, tvrdeći da je u podrumu. Policija je ove navode odmah proverila i ispostavili su se kao neistiniti.

Takođe, jedan muškarac iz Hrvatske se javio Vesni, Biljaninoj majci i poslao joj kako je studentkinja iz Kraljeva pronađena mrtva.

Ipak, sve te informacije su se ispostavile kao lažne.

Roditelji sumnjali da je otišla u manastir

Kako je ranije pričala Vesna Đorić, Biljanina majka, porodica ne odustaje.

- Okrenuo nam se život u sekundi, imam još dve ćerke, i sina. One su svesne cele situacije, vide koliko ja patim. Odem u kupatilo, isplačem se, da one ne vide.. Najteže mi pada kada me mali sin pita: "Kada će Bilja da dođe, ajde da idemo kod nje" - ispričala je Vesna.

Roditelji su ranije izjavili da veruju da je njihova ćerka živa.

"Nema je, a naša potraga kao da udara u zid. Posumnjali smo da je otišla u neki manastir i pokušavali smo da to saznamo u patrijaršiji, obilazili smo ženske manastire, upućivali dopise, ali bez odgovora. U jednom manastiru su nam rekli da, budući da je Biljana punoletna, oni ne mogu da nam daju nikakve informacije ako ona ne želi da se zna da je tamo", kaže Biljanin otac, Goran Đorić.

Prema njegovim rečima, nije bilo nikakvih naznaka da bi kćerka mogla nestati bez traga.

