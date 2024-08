UBIJENI DŽIHADISTA ROBIJAO SA LEGIJOM U "ALKATRAZU": Ovako je Ramović govorio o Ulemeku - "On je vojnik, NIKADA NIJE ZABORAVIO..."

Senad Ramović Becan, vehabija koji je ponovo došao u fokus javnosti nakon terorističkog napada kod izraelske ambasade u Beogradu, ubijen je u okršaju sa pripadnicima snaga bezbednosti na teritoriji Novog Pazara, nezvanično saznaje Kurir.

Kako nezvanično saznajemo, on je odbio da se preda i prilikom hapšenja je pucao, zbog čega su ga pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice likvidirali.

On je ispričao u jednom intervjuu više o robiji u "Alkatrazu" i o čemu je pričao u zatvoru sa Miloradom Ulemekom Legijom.

Ramović je uhapšen 2007. nakon žestokog oružanog obračuna sa policajcima u selu Trnava kod Novog Pazara. Tada je uhapšeno još 14 Ramovićevih saradnika, koji su svi tada označeni kao pripadnici vehabijskog pokreta.

Teretili su se za planiranje ubistva tadašnjeg muftije Muamera Zukorlića, kao i za pripremu terorističkih napada u Beogradu i Novom Pazaru.

Govoreći o vremenu provedenom u samici "Alkatraza", Ramović kaže da su u istom bloku sa njim bili i Miloš Simović, Zvezdan Jovanović i Milorad Ulemek Legija.

- Nije postojala mogućnost da se fizički sretnem sa njima, ali u poslednjih pet godina skoro svakodnevno sam razgovarao sa Legijom. On je vojnik, disciplinovan je i dobro se drži u zatvoru. Kad izađe u šetnju pozove me, a ja stanem pored prozora u mojoj ćeliji i razgovaramo po četiri, pet minuta. Pričali smo o svemu, uglavnom su to bile neke zatvorske teme. Čestitao mi je svaki Bajram, nikada nije zaboravio to da uradi. Kroz razgovor smo sve rešavali. I Zvezdana sam viđao, ali nismo komunicirali, samo smo se rukom pozdravljali - ispričao je Ramović pre nekoliko godina.