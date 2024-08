"MOJ OTAC JE IMAO STRAŠNU NESREĆU I SADA MU JE POTREBNA POMOĆ" Ćerka vozača kamiona apeluje - spasite život mom tati!

Dragan Lučić (52) zadobio je stravične povrede u petak 16. avgusta u teškoj nesreći na putu kod Vardišta, kada se, za sada, iz nepoznatih razloga zapalio kamion kojim je upravljao! Naime, Draganu je sada potrebna naša pomoć, a porodica apeluje na sve ljude dobre volje koji bi želeli da pomognu i doniraju kožu kako bi se spasio jedan život.

- Moj otac je doživeo strašnu nesreću, kamion se zapalio u toku vožnju, još uvek ne znamo razlog kako je došlo do toga, ali najverovatnije se ulje prosulo i to je dovelo do požara. Kada je moj otac to video, bos je istrčao iz kamiona kako bi pobegao od vatre, ali nažalost zadobio je velike povrede i sada nam je hitno potrebna pomoć svih ljudi dobre volje - rekao je Draganov sin za Kurir.

Dragan je izgubio kontrolu nad vozilom kojim je upravljao, nakon čega se zakucao u stenu, prevrnuo i zapalio. Njemu sada ističe vreme, opekotine koje je zadobio su trećeg stepena i zahvatile su 70 % tela, nažalost postoji rok, s obzirom na to da je potrebno uraditi sve prethodne provere, a nakon testiranja svih članova njegove porodice, ustanovljeno je da nema podudaranja, stoga Draganova porodica traži spas u drugim ljudima koji bi rado pomogli u ovom trenutku.

- Ljudi koji bi želeli da budu donori kože, potrebno je da se jave u narednih nekoliko sati, s obzirom na stanje, nama je pomoć preko potrebna i više je nego hitno - kaže naš sagovornik.

Inače, u pitanju je vozač kamiona i otac dvoje dece, a osobama koje se jave da budu donori biće obezbeđena novčana naknada, s obzirom na situaciju. Troškove neophodnih lekarskih analiza potencijalnog donora u celosti pokriva porodica, ali i troškove Kliničkog centra u Beogradu/plastična hirurgija, uz pomenutu nadoknadu.

Ovo su uslovi Preko je potrebno da ste zdravi pre svega, ali i da imate između 18 i 65 godina, takođe nije poželjno da se javljaju ljudi koji su hronični bolesnici (ukoliko imate pritisak, dijabetes, kancer i slično). Ukoliko ispunjavate navedene uslove i ukoliko ste radi da pomognete ovom čoveku i njegovoj porodici, možete se javiti na ove brojeve telefona 060/703-8-004, 060/703-8-002, ali takođe možete otići i direktno u Klinički centar Beograd i naglasiti da je reč o donoru kože za Dragana Lučića.