KO SU VEHABIJE I KOGA SMATRAJU NEPRIJATELJIMA? Stručnjaci nemaju dilemu: Žive kao prve generacije, imaju rigidne stavove (VIDEO)

Vest da su Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice ubili u subotu uveče na teritoriji Novog Pazara pripadnika vehabijskog pokreta Senada Ramovića Becana ponovo je otvorila priču o vehabijama, njihovom pokretu i uporištu u našoj zemlji.

Radikalni islamski pokret - vehabije deluje u BiH, Srbiji, Crnoj Gori i nekoliko evropskih gradova. Policija je za dva meseca likvidirala dvoje članova ovog pokreta u našoj zemlji navedenog Ramovića i Miloša Salahudina Žujovića. Poslednja velika akcija hapšenja vehabija u Sandžaku izvedena su 2007. godine na planini Ninaja, kada je otkriven teroristički kamp i kada je uhapšena grupa od 14 pripadnika tog pokreta, a jedan pripadnik pokreta je poginuo u okršaju sa policijom.

foto: AP

Gosti "Usijanja" koji su diskutovali o delovanju vehabija u Srbiji, bili su prof. dr Milan Petričković Fakultet političkih nauka, prof. dr Marija Đorić politikolog i Ivan Miletić stručnjak za odbranu i bezbednost.

Đorić je obrazložila ko su vehabije, kao i to koga oni smatraju neprijateljima:

- Suštinski gledano, imamo likvidaciju ozbiljnog teroriste, pohvalila bih rad našeg bezbednosnog sektora, koji su ovom akcijom napravili jednu preventivnu meru i sigurna sam da je to u sklopu onog događaja koji se tiče napada na ambasadu Izraela i našeg žandarma. Što se tiče vehabizma, rekla bih da islam nije terorizam, to su stvari koje moramo da razgraničimo, ni jedna religija nije ekstremistička, ali je činjenica da postoje zloupotrebe religije u političke svrhe. Što se vehabija tiče, oni su islamski pokret koji se rađa u 18. veku. Suštinski, oni su konzervativna grupacija, koja dolazi iz selafizma, a selafije su muslimani koji žele da žive kao prve generacije muslima, pa su često rigidni u stavovima. Za vehabije je specifično da nastaju u Saudijskoj Arabiji, a to je danas zvanična religija, takođe ih možemo smatrati fundamentalistima jer se oni vraćaju u prošlost, eliminišu te novotarije kako oni kažu.

05:28 KO SU VEHABIJE I KOGA SMATRAJU NEPRIJATELJIMA? Stručnjaci nemaju dilemu: Žive kao prve generacije, imaju rigidne stavove

Petričković je tokom svoje dugogodišnje karijere obilazio sve zemlje u regionu, pa je diskutovao kako je bilo na teritoriji BiH pre sukoba devedesetih:

- U svakoj religiji imamo određene vrste interpretacija koje naginju tom primarnom, osnovnom kodu, kada je određena religija nastajala. To se kosi sa modernom civilizacijom, videli smo u smislu tih vrednosnih kodova, imamo sukob tradicionalnog, nečega što verska zajednica čuva, jer čuvajući tu raspoznatljivost, prosto se temelji tog trajanja očuvaju. Vidimo da sukob ta dva elementa, dolazi pod vrstu prizme preispitivanja.

Miletić se osvrnuo na hapšenje 2007. godine sa velikom količinom oružja, pa je odgonetnuo koji su glavni ciljevi tih ljudi:

- Treba razdvojiti dve stvari, jedno su ekstremisti u jednoj zajednici, trebalo bi to razdvojiti od ljudi koji se infiltriraju u te organizacije da bi ostvarili svoje ciljeve. Među ekstremistima ćete naći borce, one na margini društva, da se bore za tu vašu stvar. Tu leži opasnost svakog esktremizma. Problem nastaje kada određene grupe, koje dolaze iz inostranstva, koje finansiraju određene organizacije.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:30 EVROPSKU DECU SVE VIŠE ZANIMA ISLAM Pavić: Mladima je potrebno da u nešto veruju, a evropski čovek je cinik i ne veruje ni u šta