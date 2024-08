OTAC OSTAO BEZ DVOJE DECE U SUDARU S VOZOM, A PRE MESEC DANA SLAVIO S NJIMA: "Mom princu 12. rođendan, živ mi bio 100 godina"

Stravična nesreća koja se juče dogodila na pružnom prelazu u selu Petka kod Lazarevca zavila je u crno ne samo porodice nastradalih, već i čitavu Srbiju. Od tragično preminule dece, dečaka (12) i njegove sestre (14) opraštaju se rođaci, prijatelji i komšije. Svi oni se trude da njihovom ocu Milanu D. (38), koji je u nesreći lakše povređen, pruže reči utehe i daju snagu da izdrži neizdrživo.

Milan D. sa nastradalom decom foto: Petar Aleksić, Društven mreže

Svi koji su poznavali ovu porodicu iz okoline Lazarevca kažu da je Milan bio jako privržen deci i otac kakav se samo poželeti može.

- Nije se odvajao od dece, svuda ih je vodio. Gotovo je bilo nemoguće da vidite MIlana bez dece. Svaki roditelj voli svoju decu, ali njihova ljubav je bila zaista posebna - pričaju prijatelji porodice.

Kako kažu, dečak je nešto više od mesec dana proslavio 12. rođendan, a njegov otac mu je čestitao dirljivom čestitkom.

- Danas nam je divan dan, mom princu je 12. rođendan. Zdrav i srećan mi bio 100 godina - napisao je Milan D. na svom profilu na društvenim mrežama 15. jula uz fotografiju na kojoj grli sina i nazdravlja s njim.

foto: Printscreen/Facebook

Naši sagovornici kažu da ne znaju kako će Milan izdržati ovu bol.

- Mora da bude jak, ali gde će da nađe snagu sam Bog zna. Deca su mu pred očima nastradala, ni kriva ni dužna. Nije ni on kriv. On je bio suvozač u tim kolima smrti. Ne možemo da verujemo da dece više nema. Do juče su bili srećni, smejali se i slavili, a vidi sad šta se desilo - pričaju poznanici nesrećnog oca.

Podsetimo, Milan D. je sa ćerkom i sinom juče angažovao Milana Lazarevića (69), koji je takođe iz okoline Lazarevca, da ih odveze automobilom. Lazarević, koji je povremeno taksirao radi dodatne zarade, nije ispoštovao saobraćajnu signalizaciju na pružnom prelazu u mestu Petka i bez stajanja na znam STOP, ali i na crveno svetlo, popeo se "audijem" na prugu. U tom momentu naišao je voz, koji je saobraćao na liniji Prijepolje - Beograd i udario u aurtomobil. Na mestu nesreće poginulo je dvoje dece, kao i vozač Milan Lazarević, dok je otac mališana Milan D. lakše povređen.

- Milan je juče odvezen u bolnicu, ali je posle nekoliko sati otpušten na kućno lečenje. Pošto je izašao iz bolnice, on je na društvenim mrežama okačio crni flor - podseća izvor Kurira.

