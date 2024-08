PODIGNUTA OPTUŽNICA! Napravili im sačekušu, presreli ih kolima, pa izboli nožem, oglasilo se tužilaštvo

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnici protiv V. O. (22) i U. B. (30) zbog sumnje da su 26. maja 2021. godine nožem izboli dvojicu mladića na raskrsnici Ulice Ušće i Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 20.08.2024. godine podnelo optužni predlog protiv okrivljenih V.O. (rođen 2002. godine) i U.B. (rođen 1994. godine) zbog postojanja opravdane sumnje da su dana 26.05.2021. godine, oko 20.30 časova, u Beogradu, GO Novi Beograd, na raskrsnici ulice Ušće i Bulevara Mihajla Pupina, i to okrivljeni V.O. zajedno sa maloletnim N.F., protiv koga je postupak razdvojen, učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem zajednički izvršio krivično delo, te drugog lako telesno povredio opasnim oruđem, a okrivljeni U.B. im sa umišljajem u tome pomogao, na taj način što je okrivljeni U.B. iznajmio vozilo marke „Audi A5", kojim vozilom je do TC “Ušće” dovezao okrivljenog V.O. i N.F., nakon čega su isti izašli iz vozila i na platou ispred TC „Ušće" došli u verbalni sukob sa oštećenim V.M. i L.U., koji su prehodno došli do TC „Ušće" vozilom marke „Golf 5", kojim je upravljao oštećeni M.D., nakon čega su se V.M. i L.U. vratili u vozilo marke „Golf 5", krenuli istim i zastavili se na semaforu na raskrsnici ulice Ušće i Bulevara Mihajla Pupina, a okrivljeni V.O. zajedno sa N.F. se vratio u garažu TC „Ušće", gde ih je čekao okrivljeni U.B., koji je krenuo za oštećenima, sustigao ih na semaforu prešavši preko suprotne trake, nakon čega je okrivljeni V.O. koji se nalazio na suvozačevom sedištu istrčao iz kola, prišao vozilu oštećenih, otvorio suvozačeva vrata i nožem zadao nekoliko udaraca oštećenom V.M., nanevši mu na taj način laku telesnu povredu u vidu ubodne rane sa spoljne strane desne nadlaktice, a N.F. je prišao vozačevim vratima, otvorio ih i zadao više udaraca oštećenom M.D., nanevši mu na taj način laku telesnu povredu u vidu razderno-nagnječne rane u predelu dlana i palca desne šake i razderno-nagnječnu ranu na poleđini leve šake, nakon čega su se vratili u vozilo u kojem ih je čekao okrivleni U.B., nakon čega ih je isti odvezao sa lica mesta, čime je okrivljeni B.O. izvršno krivično delo Laka telesna povreda u saizvršilaštvu iz člana 122. stav 2. u vezi stava 1. u vezi člana 33. Krivičnog zakonika, a okrivljeni U.B. krivično delo Laka telesna povreda u pomaganju iz člana 122. stava 2. u vezi stava 1. u vezi člana 35. Krivičnog zakonika - piše u saopštenju tužilaštva.

Javni tužilac je predložio da sud okrivljene oglasi krivima za navedena krivična dela i da okrivljenog V.O. osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a okrivljenog U.V. na kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci.

Bonus video:

02:45 BILA JE SAČEKUŠA, DRŽAO JE KLJUČEVE OD LISICA U ANALNOM OTVORU! Tomašević o filmskom pokušaju bega pripadnika Crvenih beretki