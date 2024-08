"BRKA NAS JE ČESTO VOZIO, MRTVA USTA NE GOVORE" Meštanima čudna jedna stvar: "Njemu uopšte nije do života, SAMO JE OVO PONAVLJAO"

Meštani sela Lukavica kod Lazarevca zavijeni su u crno nakon jučerašnje tragedije koja je odjeknula Srbijom kada je stradalo dvoje dece iz njihovog mesta i taksista Milan Lazarević iz sela Brajkovac. Kako saznajemo, sahrana mališana biće održana takođe u četvrtak sa početkom u 13 časova na seoskom groblju, a komšije već uveliko dolaze kod ove porodice kako bi izjavili saučešće i pružili koju reč utehe.

- Cela porodica je skrhana bolom, potpuno su nemi od juče. Čim smo čuli odmah smo otišli do njih, okupilo se celo selo, a ono što smo zatekli nikada neću zaboraviti. Milan je tek stigao iz Urgentnog centra, sav krvav je sedeo utučen, čovek je decu izgubio na svoje oči, kako može da bude, njemu uopšte nije do života, samo je to ponavljao - kaže bliska komšinica ove porodice za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Prema njenim rečima, nakon što su čuli za nesreću, cela njena porodica je na lekovima za smirenje, kako kaže, skupljaju snagu da odu ponovo do porodičnog doma stradale dece sa kojima su i njihovi sinovi odrasli.

- To su bila divna deca, puna života, obožavali su da se skupljaju ovde u ulici i igraju. Radovali su se čak i početku školske godine, kako bi videli i ostale drugare koje preko leta ne viđaju često, a sada telefoni non-stop zvone, osnovci zovu i u neverici pitaju da li je tačno da njihovih drugara više nema, tuga, jednostavno velika tuga - dodala je.

foto: Kurir

Bliske komšije porodice stradale dece napominju takođe da su zgranuti time kako je do nesreće došlo, s obzirom na to da je i njih upravo taksista Milan često vozio.

- Nije na nama da sudimo, ovo je već dovoljno i samo po sebi velika tragedija, ali čudimo se kako Brka, kako smo ga svi zvali, nije stao na crveno svetlo, da li je to bio trenutak neke nepažnje ili šta li je, ko zna, što kažu naši stariji, mrtva usta ne govore, tri života su izgubljena i sada nema nazad.

Milan Lazarević je inače taksirao godinama, radio je na crno i kako meštani kažu, najpre su se svi vozili sa njim iz razloga što je sve do sada vozio bezbedno, a bio je pritom i najjeftiniji.

foto: Kurir

- Nikada nije bilo problema sa njim, redovno smo ga angažovali i još uvek ne možemo da verujemo da se nešto ovako moglo desiti. Da mi je sad da mogu vreme da vratim, rekla bih da Bog uzme moj život, a vrati samo našu decu, oni nisu proživeli ni deo onoga što ih je čekalo - potresnim tonom govorila je naša sagovornica.

Inače, porodica taksiste organizovala je njegovu sahranu takođe u četvrtak u isto vreme kada će biti sahranjena i stradala deca, samo je njegovo grobno mesto obeleženo na seoskom groblju u Brajkovcu odakle je Milan rodom.

Podsećanja radi, otac Milan D. (38) i dvoje dece bilo je u "audiju" kojim je upravljao Milan Lazarević (69). Tako je bilo i juče, kada je na njih oko 12.40 sati u selu Petka ko Lazarevca naleteo voz na putnom prelazu koji je obeležen svetlosnom i putnom saobraćajnom signalizacijom.

Međutim, kako se može videti na snimku nesreće koji je isplivao u javnost, vozač "audija" nije stao na znak stop, već je bez kočenja nastavio preko šina. Voz je naišao i svom silinom udario automobil, gurao ga više metara i potpuno ga zgužvao.