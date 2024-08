EKSKLUZIVNO! OVO JE PREPISKA BLAŽIĆA I RIJALITI ZVEZDE POSLE KOJE JE USLEDIO MASAKR: Tačno u 22.14 poslao je poruku i krenuo

Masovni ubica Uroš Blažić šokirao je danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu, gde je prvi put javno izneo svoju odbranu i pokušao da pronađe opravdanje za zlo koje počinio 4. maja 2023. godine kada je u selima Dudona i Malo Orašje, kod Mladenovca i Smnedereva, kada je hicima iz kalašnjikova ubio devetoro ljudi i ranio 12 osoba.

Blažić je za sudskom govornicom izjavio "da je kobne večeri imao prepisku na Vocapu sa svojim prijateljem Viktorom Đorđevićem i jednom devojkom i da se osećao nenormalno".

Uroš Blažić foto: Nenad Kostić

- Opravdanja nema za zločin te večeri, ali ima uzroka koji su doveli do toga. Pre Nove godine počeo sam da koristim steroide, šta će meni seljaku, detetu to, ali ajde uvek sam u nekom grču pa sam sa drugarom to počeo da uzimam. Posle Nove godine sam, tačnije 21. januara otišao u Nemačku gde sam otišao da zaradim za život. Vratio sam se krajem aprila, 15 dana pre zločina. Kada sam se vratio nisam se osećao dobro, osećao sam da me mrze meštani. Inače, hteo bi da dodam da je te večeri došlo do vocap prepiske sa Viktorom Đorđevićem i tom devojkom, koja se i nalazi u optužnici, to je bila kapisla da se sve ovo izdešava. Osećao sam se nenormalno te večeri, oblio me je znoj, svesno sam poređao po stolu i desilo se neko zlo... Eto tako se desilo - sramno je rekao Blažić.

Inače, Viktor Đorđević o kome je okrivljeni Blažić govorio u sudu ranije se zvao Nikola Đorđević i u pitanju je rijaliti učesnik i bivši dečko pevačice Sanje Vučić.

Nikola Đorđević foto: Privatna arhiva

Kurir je ranije ekskluzivno objavio prepisku na Vocapu između Uroša Blažiča, Viktora Đorđevića i devojke koju je okrivljeni spomenuo u sudu. Tako je Đorđević 4. maja 2023. u 22.14 sati od Blažića dobio poruku: "Izgoreo sam, sedam u kola da pravim masakr". Samo šest minuta kasnije Blažić je ostvario svoju jezivu pretnju i ubio prvu od devet žrtava, a u svom krvavom pohodu teško je ranio još 12 ljudi.

Viktor Đorđević je u svom iskazu u tužilaštvu, koji je dao posle zločina, rekao da je Blažić tog dana spremao slavu.

- On je bio kod svojih roditelja i zvao me je da dođem, a ja sam mu rekao da zbog puta u Beč neću moći da dođem na slavu. U jednoj Vocap grupi, u kojoj je bilo nas petoro-šestoro, napisao sam: "Odoh ja", na šta je jedna devojka napisala: "Šta ćeš sada kada ode tvoj sensei?". Na taj način je provocirala Uroša, misleći šta će sad bez mene, "svog učitelja" - rekao je, navodno, Đorđević.

Nikola Đorđević foto: Privatna arhiva

Tada je, prema njegovom iskazu, došlo do svađe, a Uroš je po njegovom savetu napustio grupu. Đorđević je rekao i da se tokom celog dana i večeri čuo sa Blažićem.

- Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!". Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno, ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

Uroš Blažić i Nikola Đorđević foto: Instagram

- Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

Inače, devojka koja je bila u prepisci sa Đorđevićem i Blažićem je A.T. iz Kruševca, koja je takođe bila saslušavana u istrazi.

- Uroša sam videla dva dana pre masakra, a čuli smo se nekoliko sati pre nego što je pobio te ljude, tačnije posvađali smo se na Vocap grupi koja je napravljena u aprilu te godine. U toj grupi bilo je nas petoro. Svađa između Uroša i mene dogodila se kada sam ga na toj grupi pitala zašto me je otpratio sa Instagrama - rekla je svedokinja na saslušanju i dodala da je okrivljeni bio tih i miran dečko.

A. T. je na saslušanju istakla da smatra da je ta prepiska bila obična svađa, za nju beznačajna i da je to bio prvi put da se se Uroš i ona posvađali.

- Te noći sam stekla utisak kao da je hteo sa svima iz grupe da se posvađa. Uroš se po prvi put ponašao kao da je neka druga osoba u pitanju. Vređao me je rečima "da sam klošarka i fuksa" i nisam mogla da ga prepoznam - ispričala je devojka iz Kruševca i dodala:

- Kada sam Urošu napisala: "I ti povedi računa da u sledećem životu budeš stvarno mafijaš, a ne potrčko!", mislila sam na to, što je stalno govorio o Kristijanu Goluboviću, divio mu se. Inače, kada sam mu rekla da je potrčko mislila sam doslovno, jer je slušao sve što mu je Nikola pričao. Uroš je često pričao o filmu "Južni vetar", tako da sam stekla utisak da on voli kriminal.

Kruševljanka je dodala i ovo:

- Uroš je pre nego što je napustio grupu napisao: "Bez potenciranja ko je muškarac, a ko nije!". Prethodno je bilo reči o tome da li je Uroš homoseksualac, ali niko od nas iz grupe nije mislio da je on takva osoba.

Viktor Đorđević, koji se ranije zvao Nikola, rekao je na saslušanju posle masakra, da je upoznao Blažića u junu 2022. godine na letovanju u Herceg Novom. - Našli smo se u zajedničkom društvu i proveli smo dva-tri dana zajedno. Delovalo mi je da je momak na mestu. Pričali smo o poljoprivredi, normalnom životu, a ispričao mi je i neke stvari o svojoj porodici - rekao je Đorđević i dodao da je do sledećeg njihovog susreta došlo posle nešto manje od mesec dana, kada je došao u posetu kod Blažića. - Ubrzo smo počeli intezivnije da se družimo. Uroš je dolazio često u Beograd, a ja sam mu omogućio i da spava kod moje babe u stanu u Višnjičkoj banji. Zamolio me je da mu preko zime nađem posao, jer tada nema posla oko poljoprivrede. Tada sam mu našao posao u građevini, radio je unutrašnje radove u stanovima u Nemačkoj. Tri meseca je bio u inostranstvu, svakodnevno smo se čuli. Đorđević je objasnio da je Blažić u Nemačkoj radio "na crno" zbog čega je morao da se vrati u Srbiju. - Nikada mi se nije žalio ni na posao ni na roditelje - rekao je Đorđević koji je inače, na početku saslušanja u tužilaštvu naveo "da je promenio svoj identitet, jer mu se više sviđa novo ime Viktor."

