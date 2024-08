UHAPŠENA ŽENA KOJA JE PRETILA VLASNIKU POSLASTIČARNICE "PELIVAN": Policija reagovala nakon pretnji

Nakon incidenta i napada na vlasnike kultne beogradske poslastičarnice "Pelivan" uhapšena je žena Ljiljana K. koja je pretila vlasniku ove poslastičarnice.

Prema saznanjima Ljiljana K. je uhapšena i zadržana na osnovu člana 317. Krivičnog zakonika zbog izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kakva joj kazna sledi

Kako se navodi u ovom članu Krivičnog zakonika onome ko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Potom, ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno prinudom, zlostavljanjem, ugrožavanjem sigurnosti, izlaganjem poruzi nacionalnih, etničkih ili verskih simbola, oštećenjem tuđih stvari, skrnavljenjem spomenika, spomen-obeležja ili grobova, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Krivični zakonik predviđa da će onaj ko počini ovo delo a da pritom vrši zloupotrebu položaja ili ovlašćenja ili ako je usled tih dela došlo do nereda, nasilja ili drugih teških posledica za zajednički život naroda, nacionalnih manjina ili etničkih grupa koje žive u Srbiji, biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do osam godina, a za raspirivanje mržnje zatvorom od dve do deset godina.

Brutalne uvrede i pretnje

Podsetimo, zaposleni u poznatoj beogradskoj poslastičarnici "Pelivan" našli su se na meti pretnji, a neke od njih objavili su na svom nalogu na društvenoj mreži "X".

Na snimku se čuje ženski glas koji očigledno vređa nekog od zaposlenih u poslastičarnici.

"Ja pozivam sve Srbe koji dolaze u poslastičarnicu "Pelivan" da malo za****vaju zaposlene. Možeš samo da nam ga d**aš Srbima, j***m ti mater muslimansku. Marš tamo, stoko jedna! Imaš i onu muslimansku facu odvratnu, ružnu, kao iz filmova, razumeš. Poturice! Budaletino jedna. Ima da ti zapečate Pelivana", čuje se na snimku.

Podršku napadnutom vlasniku ovog lokala nakon napada, pružio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je posetio poslastičarnicu Pelivan i razgovarao sa vlasnicima.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:22 Pretnje Ani Brnabić od strane ekoloških aktivista