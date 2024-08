UŽIVO NASTAVLJA SE SUĐENJE UROŠU BLAŽIĆU: Danas svedoče članovi porodica ubijenih u Malom Orašju i Duboni (FOTO)

U zgradi Specijalnog suda u Beogradu Uroš Blažić, optuženi za masovno ubistvo u selima kod Mladenovca i Smedereva i njegov otac Radiša Blažić izneli su juče odbrane, a suđenje se nastavlja kada će oštećeni početi svoja izlaganja.

Na suđenje Urošu Blažiću (22) iz Dubone koji je 4. maja 2023. počinio nezapamćeni masakr došle su ožalošćene porodice zajedno u kombiju smederevskih registarskih oznaka.

10.09 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u najveću sudnicu u Ustaničkoj ulici u Beogradu i ročište okrivljenima Urošu i Radiši Blažiću počinje nakon prozivke svih prisutnih.

09.30 - Ožalošćene porodice stigle u sud

Iako su juče došli svi ožalošćeni zajedno, to danas nije bio slučaj. Zajedno su u zgradu suda u Ustaničkoj ulici ušli roditelji i brat najmlađe žrtve Nikole Milića, zatim jedva punoletnog Marka Mitrovića, maloletnog Aleksandra Milovanovića i Petra Mitovića koji je preminuo nakon 50 dana lavovse borbe.

Kao i na prethodnim ročištima roditelji, braće i sestre brutalno ubijenih u selima Dubona kod Mladenovca i smederevskog sela Malog Orašja došli su u crnim majicama na kojima je na leđima ispisano simbolično pitanje "ŽIVITE" i datum 4. 5. 2023. kada je pomahnitali Uroš Blažić pobio nedužne vršnjake. Na prednjoj strani majice nalazi se devet fotografija devet žrtava.

Porodice ubijenog Nemanje Stevanovića, Kristine i Milana Panića, Dalibora Todorovića, a zatim i Lazara Milovanovića pristigli su ispred beogradskog suda gde će uskoro ući u zgradu suda i opet se suočiti sa osumnjičenim ubicom njihove dece.

Uroš Blažić je priznao da je 4. maja prošle godine ubio devet i ranio 12 osoba u selima Malo Orašje i Dubona, dok je njegov otac Radiša Blažić negirao da je oružje koje je pronađeno nakon masakra.

Viši sud u Smederevu koji vodi ovo suđenje, iz bezbednosnih razloga zaseda u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu.

Blažić je, podsetimo, za sudskom govornicom izjavio juče "da je kobne večeri imao prepisku na Vocapu sa svojim prijateljem Viktorom Đorđevićem i jednom devojkom i da se osećao nenormalno".

- Opravdanja nema za zločin te večeri, ali ima uzroka koji su doveli do toga. Pre Nove godine počeo sam da koristim steroide, šta će meni seljaku, detetu to, ali ajde uvek sam u nekom grču pa sam sa drugarom to počeo da uzimam. Posle Nove godine sam, tačnije 21. januara otišao u Nemačku gde sam otišao da zaradim za život. Vratio sam se krajem aprila, 15 dana pre zločina. Kada sam se vratio nisam se osećao dobro, osećao sam da me mrze meštani. Inače, hteo bi da dodam da je te večeri došlo do vocap prepiske sa Viktorom Đorđevićem i tom devojkom, koja se i nalazi u optužnici, to je bila kapisla da se sve ovo izdešava. Osećao sam se nenormalno te večeri, oblio me je znoj, svesno sam poređao po stolu i desilo se neko zlo... Eto tako se desilo - sramno je rekao Blažić.