EVO KO JE DRUG UROŠA BLAŽIĆA S KOJIM SE DOPISIVAO UOČI MASAKRA: Viktor se zvao Nikola, bio u vezi sa pevačicom, ubici bio sensei!

Viktor Đorđević, koji se ranije zvao Nikola, bivši je rilaiti učesnik i dečko poznate pevačice, a sada se našao u centru pažnje pošto ga je okrivljeni masovni ubica Uroš Blažić (22) iz Dubone kod Mladenovca, spomenuo u sudu iznoseći svoju odbranu.

Naime, pokušavajući da sramno oporavda ono što je 4. maja 2023. godine uradio u selima Dubona i Malo Orašje kraj Smedereva kada je hicima iz "kalašnjikova" ubio devetoro i ranio 12 ljudi, okrivljeni Blažić je izjavio "da masakr ima svoj uzrok, kao i da mu je prethodila svađa na Vocapu sa Viktorom Đorđevićem i jednom devojkom".

Đorđević i Sanja Vučić foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Hteo bih da dodam da je te večeri došlo do Vocap prepiske sa Viktorom Đorđevićem i tom devojkom, to je bila kapisla da se sve ovo izdešava - sramno je rekao Blažić.

Inače, Viktor Đorđević se ranije zvao Nikola, a kako je Kurir već pisao, on je promenio svoj identitet jer mu se staro ime nije sviđalo.

- Uzeo sam ime Viktor jer mi se ono više dopada - navodno je ranije objasnio Đorđević, koji je pre nekoliko godina učestvovao u rijalitiju "Zadruga".

- Međutim, slavu je stekao kada je uplovio u ljubavnu vezu sa pevačicom Sanjom Vučić. Kasnije je viđan i u društvu rijaliti učesnice Viki Mitrović, a fotografija na kojoj Đorđević ljubi Viki osvanula je na društvenim mrežama - podseća naš izvor.

Đorđević i Viki Mitrović foto: Printscreen/Instagram

Posle raskida sa Sanjom Vučić, Đorđević je gostovao u TV emisijama i govorio o bivšoj devojci. Tako je jednom prikom izjavio "da je bio loš čovek". On je na loše komentare i osudu publike odgovorio:

- Bio sam mlad i glup, hteo sam da budem dobar drug, a ispadao najgori čovek prema osobama koje su vredele, ništa nisam radio, a ispadalo je da sam sve ja radio. Žao mi je zbog toga, sve bih dao da to nisam radio, zato što sam bio loš čovek. Imao sam 20 godina, a ona 25, to je velika razlika, sećam se kada mi je pričala da je to meni tad bilo okej, ali da u njenim godinama mi neće biti okej, za sve je bila u pravu - rekao je Đorđević govoreći o vezi sa pevačicom.

Đorđević je posle jezivog zločina koji je njegov prijatelj Uroš Blažić počinio 4. maja prošle godine, sa društvenih mreža obrisao sve njihove zajedničke fotografije.

Blažić i Đorđević foto: Instagram

- Na njegovom profilu mogle su se naći fotografije, snimci sa motorima, a znamo da je bivši zadrugar vatreni fan istih. Nekoliko storija nalazilo se i na Instagram profilu Đorđevića, čak i snimak na kome Blažić pliva u bazenu i sebe naziva "Malim Kristijanom", misleći na Kristijana Golubovića. Međutim, odmah nakon zločina, bivši "zadrugar" je sve to uklonio - podseća sagovornik Kurira i dodaje da se Đorđević posle masovnog ubistva samo jednom javno oglasio, a upitan o Blažiću i njihovom odnosu izjavio je: "Ne znam, majke mi".

O tome koliko su Blažić i Đorđević bili bliski svedoči i to što su nosili čak i istu garderbu, o čemu govore i fotografije njih dvojice u identičnim majicama. Takođe, tokom svađe na Vocapu koja je prethodila masakru bilo je reči o tome "da je Đorđević bio sponzor Urošu Blažići, da mu je bio sensei (učitelj)".

- Kroz celu prepisku provejava da je Blažiću Đorđević bio neka vrsta idola - kaže izvor Kurira.

Intersantno je i to da je Đorđević jutro posle masakra napisao poruku: "Ubili su ga zbog vas, jel ste sada srećni?". Da podsetimo, kako je i sam Blažić izjavio u sudnici, iste večeri kada je počinio masakr on je u Vocap grupi, u kojoj je bio Đorđević, jedna devojka i još nekoliko ljudi, ušao u raspravu sa devojkom, dok je Đorđević pokušavao da smiri situaciju.

Kurir je ekslkuzivno objavio prepisku, koju možete pročitati OVDE.

Kako dalje kaže naš izvor, nakon što je Blažić počinio masakr, njegovi prijatelji su se na Vosapu pitali da li je on ubica, a to pitanje su postavljali upravo Đorđeviću. O tome je u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu govorila i devojka iz Vocap grupe, A. T. iz Kruševca.

1 / 5 Foto: Privatna arhiva

- Tokom prepiske bila sam na poslu, a kasnije je neko na grupu poslao da je bila pucnjava u Duboni. Celo veče sam pratila vesti, a onda je neko iz grupe pitao Nikolu da li je Uroš ubica. Znam da je Nikola zvao Uroša, ali da mu se on nije javljao. Nikola mi je ujutru poslao poruku: "Ubili su ga zbog vas jeste li sad srećni?!". Shvatila sam da Nikola time hteo da prebaci krivicu na mene za ono što je Uroš uradio, ali ja zaista nemam nikakve veze sa tim masakrom - izjavila je A.T. s kojoim se Blažić raspravljao.

Đorđević šokirao izjavom Ubio sam prase hicem iz pištolja Viktor Đorđević, koji se ranije zvao Nikola, takođe je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu kao svedok. On je tada, navodno, izjavio da je znao da Blažić ima oružje u kući u Šepšinu. - Bio sam kod Uroša 29. ili 30. decembra 2022. godine, zapamtio sam taj datum jer smo se dogovorili da pečemo prase. Otišli smo na stočnu pijacu u Mladenovac, gde smo kupili živo prase i odneli ga kod Uroša kući. U tom trenutku bili smo samo Uroš i ja, i pošto nisam mogli da se snađemo oko klanja praseta, Uroš je doneo jedan pištolj, crne boje. Tada mi je rekao da je očev pištolj i ja sam ovim pištoljem ubio prase, tako što sam pucao u glavu. Inače, Uroš mi je ovaj pištolj pokazao tada i rekao mi je da siđemo dole do podruma kuće, gde mi je pokazao džak od peska, koji je stajao na nekom postolju - ispričao je Đorđević: - Tada mi je rekao da pucam u taj džak i da proverim da li pištolj pravo puca, to mi je rekao zato što je znao da se bavim streljaštvom. Tom prilikom ja sam ispalio dva metka u džak, zaključio sam da pištolj puca pravo i rekao Urošu "da nije bezbedno da puca u ovaj džak", ali mi je on rekao da je u njega pucao i ranije. Kako je dodao, okrivljeni mu je u leto 2022. pokazao i startni pištolj sive boje i to dok su bili u društvu devojaka, pa je pomislio da je to uradio kako bi se pravio važan.

Bonus video:

06:39 NE PUCAJTE, NISAM NAORUŽAN, NEMOJTE ME UBITI Bivši policajac: Blažić je ovo rekao što znači da je bio URAČINLJIV TOKOM MASAKRA