"JEDAN METAK MU RAZORIO SRCE" Majka Blažićeve žrtve slomljena: Nekako smo ga ubacili u auto, ali videla sam da je već bilo gotovo

U nastavku suđenja Urošu Blažiću koji je optužen za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca, svedočila je danas Ivana Milovanović, majka ubijenog Lazara.

- Dan je krenuo kao i svaki drugi. Nešto sam radila kod kuće Lazar je ustao i došao do nas pitao je šta radimo, jesmo li doručkovali. Spremala sam se za posao, da idem u drugu smenu, a mi smo ga zamolili da napravi doručak, nije mu bilo teško. Otišao je da pripremi, spremio nam je doručak postavio sve, ručali smo zajedno. Spremila sam se i odvezao me do stanice. To je bilo oko 13 časova, tada sam ga videla poslednji put. Radila sam drugu smenu, iskomunicirali smo porukom i dogoovorili se da me me čeka i da me odveze do kuće. Nije mi se odmah javio, ali u 10.31 stiže poruka" da me čeka kod Ravnog Gaja". Videla sam poruku, a onda i kod našeg komšije pokojnog Nemanja Stevanovića na storiju na Instagramu - videla sam da sede vatra gori, i pomislim zajedno su dobro je - rekla je ona na današnjem suđenju.

Kako je dalje navela, kada je stigla na mesto gde je trebalo sin da je sačeka, zatekla je strašan prizor.

- U 22.30 sati čuli su se rafali, videla sam da se nešto dešava, rotacija policije koja nas je zaobišla. Pišem mu poruku, ali nema odgovora, polako stižemo gore, ljudi samo dolaze i vatra ta gori, a vozač kaže da ne ide gore. A ja mu kažem moraš gore, gore mi je dete. Kako sam izašla iz autobusa, pogledala sam u tom pravcu vidim njegovu belu duksericu, videla sam ga. Kada sam prišla bio je bez svesti, bio je u krvi. Pored njega su bili Nemanja Ilić i Nemanja Stevanović kome sam rekla da se drži i da stiže pomoć. Svi su živi oko njega, ali eto on nije. Šok, rekao mi je da pozovem oca, šta da vam kažem nekako ne znam ni ko mi je pomogao tu da ga ubacimo u auto, ali već tada sam videla da je gotovo. Posle tih rana sam, videla, jedan metak od sedam mu je razorio srce. Ne znam kako smo uopšte došli u Smederevo, pipnuli su mu puls i klimnuli glavom. Deca su samo tako dolazila. Čekali smo samo da nam kažu... Tako su nam saopštavali da je jedno po jedno dete ubijeno.

Tužilac Ivan Konatar pitao je da njen sin ili neko od njihove familije bio u bilo kakvoj zavodi, a Ivana Milovanović je navela da se njen sin nikad ni posvađao sa nekim i da je bio oličenje dobra.

