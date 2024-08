"NEMA TATA NIŠTA OD MENE" Nemanjina majka ispričala šta se desilo kod spomenika: Molila sam ga da ne zaspi! Imao 7 metaka u sebi

U nastavku suđenja Urošu Blažiću koji je optužen za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona, kod Mladenovca Mirjana Stevanović, majka Nemanje Stevanovića koja je plačući jedva uspela da ispriča šta se desilo kobne večeri kod spomenika Malo Orašje.

- Rekao mi je ide do Ravnog Gaja da sredimo malo ispred spomenika, pošto su hteli da proslave Đurđevdan, a i imali su poštovanja prema svemu što se dogodilo 3. maja, da ispoštuju žrtve. Isto, hteli su da proslave jer je Marko postao ujak. Otišao je, a Teodora je otišla posle njega, tri ili četri sata. Muž je zaspao i telefon mi je zazvonio oko 23.03, pozvala me je majka povređene Anđele Stevanović: Mirjana dođi hitno u Ravan Gaj pobili su nam decu. Muž i ja smo krenuli a kod vrata nam je već bio Milan, Lazarev otac, seli smo u auto i otišli do Ravnog Gaja. U Ravnom Gaju je bilo dosta milicije, videla sam Vladu, Petrvog oca, koji se onako udara po glavi ulazimo u taj spomenik vidim, drži u naručje svoje dete i vidim Nemanju kako leži. Prilazim mu i hvatam ga za šaku, vidim da je slomljena nigde krv nisam videla. Rekla sam sine molim te nemoj da zaspiš, rekao je hoću majka, u tom trenutku kaže Marijana Stevanović, Anđelima majka "nema nam ženske dece" - ispričala je ona danas na suđenju.

Navela je da je videla da je Nemanja pogođen u nogu.

- Dolazi Hitna pomoć, Milan i moj muž ubacili u kola Lazara da ga voze u Hitnu pomoć i ja sve vreme zovem Teodoru koja je nedostupna i dolazi Hitna pomoć i ubacuje Nemanju u sanitet. Hoće da mu stave infuziju, on to kida, otac mu kaže, hoće da ti pomognu, tako mu je rekao, budi dobar, on mu je odmahnuo rukom. "O Bože, nema tata ništa od mene". Pokušavam da dobijem Teodoru, zovem mog brata i kažem mu da hitno ode u Urgentni ili Dragiše Mišović da vidimo gde je ona, jer ne znamo šta se dešava u Duboni. Javlja se Teodora i pita za Nemanju, samo je pogođen u nogu, samo sam tu ranu videla, posle nam i je muž rekao da je imao sedam metaka u sebi.

00:19 Drugi dan suđenja Urošu Blažiću