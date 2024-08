MAKLJALI SE ZBOG PARKING MESTA, ČOVEKU IZLOMILI NOS Četvorica uhapšenih u žešćoj tuči u Zemunu pušteni iz pritvora! Ovo su DETALJI

Nakon sukoba u Zemunu navodno zbog slobodnog parking mesta, policija je uhapsila petoricu muškaraca S. M. (22), D. G. (40), kao i oca S. V. (58) zajedno sa sinovima L. V. (25) i L. V. (21)., a kako saznajemo, oni su nakon saslušanja, pušteni iz pritvora!

- Svih petorica okrivljenih trenutno se brane sa slobode, nakon privođenja i zadržavanja u Policijskoj stanici Zemun, pušteni su iz pritvora, sve dok traje prikupljanje dokaza o tome kako je uopšte došlo do tuče, da li su zadobijene povrede oštećenog koji je i pozvao policiju, odranije i koliki je tačno stepen povreda - kaže nezvanično izvor za Kurir i podseća da se pretpostavlja da je do sukoba došlo zbog svađe oko parking mesta.

Okrivljeni su inače 19. avgusta zadržani zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Učestvovanje u tuči na taj način što su u Zemunu na parkingu, najpre započeli verbalnu raspravu oko slobodnog parking mesta, a potom učestvovali u tuči u kojoj je oštećenom M.Đ. (52) nanesena teška telesna povreda u vidu preloma nosa sa dislokacijom, rečeno je ranije iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Povodom ovog incidenta, Kurir je stupio u kontakt sa advokatom Đorđem Vučićem, inače braniocem osumnjičenih, oca i dvojice sinova, koji se oglasio nakon njihovog puštanja na slobodu.

- Kao advokat pomenutih lica, a povodom kritičnog događaja od 19. avgusta 2024. godine koji se odigrao u Ulici Marije Bursać u Zemunu, moja je dužnost prevashodno da zaštitim prava svojih klijenata, tako što ću zamoliti da se poštuje pretpostavka nevinosti dok traje postupak - rekao je advokat Đorđe Vučić za Kurir i dodao da se i dalje prikupljaju svi dokazi.

Inače, s obzirom na to da je istraga i dalje u toku, još uvek se utvrđuje i stepen povreda oštećenog, ali i to kako je tačno došlo do sukoba među pomenutim učesnicima. - Nakon sprovedenih dokaznih radnji, a na osnovu prikupljenih dokaza, utvrdiće se činjenično-pravni sklop celokupnog događaja, odnosno utvrdiće se težina telesnih povreda koje su zadobili učesnici kritičnog događaja, razlozi zbog kojih je došlo do navedenog konflikta, kao i ko je sve bio učesnik i kome su sve i na koji način nanete telesne povrede - naveo je za Kurir branilac osumnjičenih.

Podsećanja radi, kako su naveli iz nadležnog Tužilaštva, L.V. se parkirao na slobodno parking mesto na koje su hteli da se parkiraju okrivljeni M.S. i D.G., koji su bili u vozilu sa oštećenim M.Đ., nakon čega je okrivljeni L.V. navodno otišao do obližnje zgrade i po njegovom pozivu na mesto događaja došli su njegov otac S.V. i brat L.V.

