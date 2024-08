"DA LI SE SEĆAŠ KADA SI MOM SINU PROSUO MOZAK?" Otac ubijenog Marka se obratio Blažiću: Gledao sam ga, zakleo sam se tad

Dragan Mitrović otac Marka Mitrovića kog je Uroš Blažić iz Dubone kod Mladenovca ubio 4. maja prošle godine, bio je danas u sudnici Specijalnog suda u Beogradu gde je održano još jedno ročište na suđenju Blažićima.

Za govornicom je rekao da nije čuo odgovor zbog čega je Blažić pobio svu decu.

- Ceo dan slušamo njihove žalbe kako su loše živeli, ali mi nismo čuli odgovor zbog čega je pobio mog Marka, sinovca Petra, sinovicu ranio i zašto je pobio svu tu dobru decu. On treba da odgovara na vaša pitanja, koga briga ko su oni i šta su sada oni. Oni su monstrumi i ubice, o čemu mi pričamo. A za njega, da li se sećaš kada si mom sinu prosuo mozak, gledaj me u oči, ja sam tebe sa otvorenim očima dok si ti iznosio odbranu. Četiri sata sam ga držao u krilu, zakleo sam se da ništa više sveto na ovom svetu nećete imati. Radiša kako te nije sramota da okrećeš glavu od svog sina koga si voleo. Radiša kako nisi rekao: "Ja sam kriv!" Imao si četiri dana da razmisliš šta je tvoj sin uradio pre nego što su te uhapsili. Ako nisi shvatio prvi dan šta ti je sin uradio, što to nisi uradio, drugi, treći dan, zašto se nisi ubio, ja bi se ubio da mi je to sin uradio. Digni glavu Radiša, ja sam tebe gledao dok si pričao, ti si oficir! Ma ti si g**no! - rekao je on, na pitanju tužioca Ivana Konatara da li je njegov sin poznavao okrivljenog ili bio u nekoj zavadi sa njim rekao je:

- Moj sin se nikada nije posvađao u školi. Šta mi sudimo ovde, mi živimo, a ne živimo sve nam je ubio - rekao je on.

foto: Društvene mreže

Olivera Mitrović, majka ubijenog Marka nakon svog supruga stala je za govornicu i opisala kako je njen sin tog dana išao u školu, a njena porodica je išla kod starije ćerke da je obiđe pošto je dobila dete.

foto: Petar Aleksić

- Taj dan je bio kao i svaki drugi, otišao je u školu i poljubio me je kao što je uvek i radio. Otišli smo kod ćerke, a kada smo se vratili on je bio kući, došao je iz škole, kasnije je sa sestrom Jelenom otišao kod starije ćerke da vidi bebu. Kada su se vratili otišao je kod spomenika kako bi proslavili što je postao ujak. Čula sam vrata uveče i mislila sam da su se vratili, a u jednom trenutku je moja ćerka Jelena sedela je i plakala na stepenicama. Vikala je da je Marko ubijen, da je neko pucao na njega, da joj se ne javlja i da moramo da odemo do gore da vidimo o čemu se radi. Zvala sam ga na telefon, nije se javljao, suprug je otišao gore, ali nije poneo telefon. Ćerka i ja smo sedele, čekale, grlila sam je i nadale smo se da je sve uredu. Zvala sam brata da ode gore kod spomenika da vidi o čemu se radi, zovem ga posle nekoliko minuta, javio mi se, ništa ne govori samo je plakao, znala sam da nije živ. Plakao je. Rodbina i prijatelji su počeli da dolaze kod nas, sve se dešavalo u nekom bunili i tako je taj 4. maj prošao. Radovao se toj bebi, samo je o njoj pričao, nažalost upoznao je samo pola sata i bio je ujak samo četri dana.

Inače, Marko Mitrović je prva žrtva pomahnitalog osumnjičenog ubice Uroša Blažića.

00:19 Drugi dan suđenja Urošu Blažiću