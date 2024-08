10 SVEDOKA POZVANO NA SUĐENJE UROŠU BLAŽIĆU, MEĐU NJIMA SU I ONE! Devojci je pretio rečima: Izađi da te ne bih udario!

Suđenje okrivljenom Urošu Blažiću (22) iz Dubone koji se tereti da je 4. maja prošle godine ubio devetoro, a njih 12 teško ranio za danas je završeno u Specijalnom sudu u Beogradu. Okrivljeni je priznao zločin, ali nije pričao o krvavom piru koji je počinio. Ožalošćene porodice svedočile se o kobnoj noći, ali i o bolu koji im je naneo ubica. U sledećoj fazi postupka trebalo bi da se saslušaju svedoci.

Sudija Lidija Jovanovski navela je da su za danas saslušani svi koji su planirani i da su završili sa tim delom postupka, a da na narednom ročištu planira da se iznosi dokazni materijal, brojna veštačenja koja se nalaze u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu koja je podignuta 18. oktobra 2023. a koja je kasnije potvrđena od strane prvo Višeg suda u Smederevu, a zatim i od Apelacionog suda u Beogradu.

- Kako bi smirio situaciju pozvao sam tu devojku i rekao da će se Uroš izviniti, a ona mi je rekla: "Da će se on izvinjavati iz Urgentnog centra". Posle pola sata ili sat, prijatelj iz Paraćina mi je poslao vesti sa interneta da se desila pucnjava u Duboni i pitao da li je to Uroš uradio. Pozvao sam Uroša, ali mi se nije javljao - ispričao je Đorđević.

- Rekao sam mu da ne ulazi u raspravu sa tom devojkom, a on mi je rekao: "Dobro, dobro". U 21.30 sat napisao sam Urošu: "Ne piši nikome", a on mi je odgovorio: "Sedam u kola, a ubrzo zatim idem da pravim masakr!" . Potom sam mu poslao: "Ćuti k***j, brzine menjaj!". Nakon ovoga Uroš mi je u 22.14 sati napisao: "Izgoreo sam". Nisam ga shvatio ozbiljno , ni na kraj pameti mi nije bilo da on može da uraditi tako nešto - ispričao je bivši dečko pevačice. U toku večeri, Đorđevića je, prema optužnici, pozvao prijatelj iz Paraćina i rekao da je situacija s Urošem neprijatna i da mora da se reši.

- Kada sam Urošu napisala: "I ti povedi računa da u sledećem životu budeš stvarno mafijaš, a ne potrčko! ", mislila sam na to, što je stalno govorio o Kristijanu Goluboviću, divio mu se. Inače, kada sam mu rekla da je potrčko mislila sam doslovno, jer je slušao sve što mu je Nikola pričao. Uroš je često pričao o filmu "Južni vetar", tako da sam stekla utisak da on voli kriminal.

PIŠTOLJ DRŽAO ISPOD JASTUKA I PRISILJAVAO ME NA ODNOSE

Inače, Više javno tužilaštvo u Smederevu kako je navela tužilac Olivera Milojević je predložilo i da se sasluša i A. Đ., bivša devojka okrivljenog Uroša Blažića. Advokati su se složili sa ovim predlozima, a Kurir je ranije pisao o njenom iskazu koji je dala u nadležnom tužilaštvu, gde je navela "da ga se plašila i da ju je prisiljavao na seksualne odnose".

- Bila sam u emotivnoj vezi sa Urošem neka tri meseca, od avgusta do oktobra 2022. U periodu pred raskid dešavalo se da ja ne želim da imam seksualne odnose sa Urošem, ali bi on insistirao i ja bih morala da pristanem. Plašila sam ga se - izjavila je ona na saslušanju.

Objasnila da je okrivljenog upoznala u avgustu te godine kada je brala šljive kod njega u nadnici. A. Đ. je objasnila da je videla oružje u kući okrivljenog.

- Jednom prilikom kada sam spavala kod Uroša videla sam da ispod jastuka drži pištolj. Bio je sive boje sa crnom drškom. Pitala sam ga odakle mu pištolj, a on mi je rekao da je to njegov pištolj i da za njega ima dozvolu. Tražila sam da ga skloni i on je to uradio - rekla je ona i dodala da joj je Uroš rekao i da njegovi otac i deda imaju lovačke puške.

Kako se navodi u optužnici, devojka je vezu sa okrivljenim opisala kao lepu samo prvih mesec dana. Opisala je i situaciju kada je Uroš Blažić bio agresivan prema njoj.

- Jednom se desila neprijatna situacija kada smo se posvađali u kolima, dok me je vraćao kući. Zaustavio je kola, izbacio me nasred puta u Malom Orašju i rekao: "Izađi da te ne bih udario!" Bio je veoma besan i ljut, nikad ga nisam videla takvog. Na kraju sam ga molila da me odveze kući, jedva je pristao - posvedočila je i dodala "da je raskinula sa Urošem kada je počeo da je laže."

Prema njenim rečima, usledili su i problemi jer je ona kao srednjoškolka morala da krene u školu.