POSLE MASAKRA U "RIBNIKARU" BIO U BOLNIČKOJ SOBI SA RANJENOM NASTAVNICOM: Još ga boli noga, ima i ožiljak!

Majka dečaka (14) ranjenog 3. maja prošle godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu, svedočila je danas pred Višim sudom u Beogradu u parničnom postupku koji je sa sinom pokrenula protiv Vladimira i MIljane Kecmanović i njihovog sina, gde je ispričala da je njen sin dok je boravio u bolnici bio sa još jednom ranjonom devojčicom, ali i ranjenom nastavnicom istorije Tatjanom Stevanović.

Majka je rekla da je njenog sina dečak-ubica pogodio hicem u nogu, ispod kolena.

- On je bio sa u bolničkoj sobi sa nastavnicom i ranjenom devojčicom posle svega toga, a svi su isto videli i proživeli - rekla je majka dečaka.

Danas je, da podsetimo, počeo glavni pretres na suđenju roditeljima dečaka ubice Vladimiru i Miljani Kecmanović, a po tužbi dečaka koji je ranjen u nogu, a koji je danas pored svoje majke govorio o kobnom danu.

S obzirom na to da je sud odlučio da javnost bude isključena dok četrnaestogodišnjak svedoči, njegova majka je prva ispričala sve potresne detalje tragičnog događaja.

Ona je ispričala da je njen sin u bolničkoj postelji proveo tri noći, ali da se do danas nije ptpuno oporavio, ni fizički ni psihički.

- Boli ga noga još uvek i ima ožiljak, ali gore su slike koje i danas vidi od kobnog dana. Mi nismo smeli, dok nije izašao iz bolnice da mu kažemo koliko drugara im je mrtvo - ispričala je ona između ostalog.

Ispričala je i da je sin odmah pozvao da joj kaže šta se desilo.

- Pozvao me je oko 8.45 sati kobnog dana kad je ranjen izašao iz škole i rekao mi da je povređen. On je tako ranjen izašao da mi se javi, a bio je u učionici do kraja, video je kompletno sve, kako dečak puca, menja šaržere, drugare koji mrtvi leže u učionici, a onda je izašao u hodnik i video još tela dece - rekla je majka ranjenog dečaka, koji je išao u isti razred sa dečakom ubocom i čak su sedeli i u istoj klupi.

Majka je danas pred sudom u parničnom postupku ispričala da je njen sin posle masakra "bio izbezumljen".

- On je bio toliko izbezumljen da se ni ne seća svega. Na snimku koji sam kasnije videla sa sigurnosnih kamera on se tako ranjen, pre nego što me je pozvao, vratio u školu i pokušao da pomogne drugarima, ali nije znao šta da radi. Uzeo je telefon, izašao ispred i pozvao me - ispričala je vidno potresena žena.

Ona je na kraju svedočenja istakla i da su se njen sin i dečak-ubica družili, ali da ona nije nikada upoznala njegove roditelje.

U ovom postupku trebalo bi i da svedoče i Vladimir i Miljana Kecmanović, ali je njihova zastupnica Marina Ivelja rekla sudu da su oni odlučili da neće svedočiti i uputila zahtev da sud izvrši uvid u njihova svedočenja u krivičnom postupku koji se vodi protiv njih u ovom sudu.

Podsetimo, dečak-ubica je kobnog 3. maja prošle godine ubio devetoro učenika škole i čuvara Dragana Vlahovića, a ranio četiri učenika i nastavnicu istoriju na čiji je čas upao naoružan i ispalio na desetine metaka.