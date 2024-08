PRODUŽEN PRITVOR OCU DEČAKA-UBICE IZ OŠ "VLADISLAV RIBNIKAR": Vladimir Kecmanović ostaje iza rešetaka!

Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka-ubice koji je u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru u Beogradu ubio devet svojih drugara i čuvara škole, a još petoro njih ranio, Viši sud u Beogradu produžio je pritvor za još 60 dana.

- Pritvor je Kecmanoviću produžen zbog okolnosti koje ukazuju na to da će, u slučaju boravka na slobodi, u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da se osnovano sumnja da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz ovog suda.

Vladimir i Miljana Kecmanović foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Podsetimo, otac dečaka ubice, Vladimir Kecmanović, optužen je da je izvršio krivično delo - teško delo protiv opšte sigurnosti, s obzirom na to da je dete od 13 godina, koliko je imao u vreme izvršenja zločina, vodio u streljanu i učio da puca, kao i da nije adekvatno čuvao oružje koje je posedovao u kući. Optuženi Kecmanović nalazi se u prtivoru od 3. maja prošle godine, kada je uhapšen.

Miljana Kecmanović, optužena je za nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja, pošto je njen DNK pronađen na jednoj čauri u učionici, kao i na gumici za kosu kojom je bila vezana flaša u kojoj je njen sin napravio molotovljev koktel.

Roditelji dečaka ubice, podsetimo, iznoseći odbranu negirali su krivicu. Sve prisutne u sudnici, prema informacijama Kurira, šokirali su izjavama koje su davali.

