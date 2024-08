VLASNIK PSA ZA KURIR NAKON HORORA U JAGODINI "Udarao je mog psa makazama, a onda mu ih je 2 puta zario u vrat, čuo sam kako skiči"

M.S. iz Jagodine prekisoć je ubio psa u ovom gradu i to na očigled njegovog vlasnika Dragutina Milojevića koji je za Kurir ispričao da je video kako M.S. njegovom psu zabada makaze za orezivanje voća u vrat!

- On radi na jednoj vikendici u blizini moje i tamo održava voćnjak za vlasnika koji gaji dunje. Ja sam to veče došao na vikendicu da obiđem pse pošto imam Jazavičare i neke lovačke pse. Kad sam stigao pustio sam psa da malo prošeta dok ja očistim boks i sredim sve, a onda sam ga čuo kako skiči - kaže Dragutin za Kurir i dodaje:

- Izašao sam i video M.S. koji je prvo makazama za orezivanje voća udarao po glavi i telu, zatim mu zario te makaze u vrat, a onda kad je video mene ubo ga je još jednom. Dve noći već ne mogu da spavam od tog prizora, ja sam ceo život sa psima, a on je kod mene bio najduže, ne mogu da verujem da je to uradio.

Ilustracija, jazavičar foto: YT Printscreen

Kako nam je objasnio Dragutin, on poznaje M.S. već 10 godina i on lični sa njim nikada nije imao problema.

- Ja ga znam već deceniju, povremeno sednemo da popijemo kafu, nije on loš čovek, ali kad popije to je jedan užas. Moj pas ga nije napao, kao što nikoga nikad ranije, nešto mu je on tu zasmetao dok je radio ili šta se tu desilo i uzeo je i ubio ga...

Dragutin kaže da je M.S. priveden juče nakon što je policija u Jagodini obavila uviđaj, ali da je pušten i da će sutra ponovo imati razgovor.

- Policija je došla na lice mesta, obavili su uviđaj, meni su zamerili što sam pomerio psa, ali sam odreagovao instinktivno jer je ležao tamo u krvi, mislio sam da možda mogu da ga spasem - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Još mi je to sve pred očima, kad sam ga pitao "šta radi to" on je samo nastavio i ubo ga još jednom, ne mogu da dođem sebi već dva dana.

Gest Prema njegovim, od kad se ovo desilo njemu se javljaju ljudi da mu poklone psa i to ga je zaista dirnulo. - Jako mi je drago da ljudi tako lepo razmišljaju. Ja sam nekada imao dosta pasa, uzgajao ih i dresirao, što Jazavičare što lovačke, ali sad sam već ostario i imam nekoliko lovačkih, a Jazavičare nisam hteo da uzimam više jer prosto ne mogu više da se brinem kao nekada, a on mi je bio ostao i bio je tu sedam godina, užasno mi je krivo što se ovo desilo, ne mogu da razumem - kaže nam Dragutin.