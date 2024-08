"DOĐE MI DA VRISNEM, A TRPIM ZAGRLJAJE DA NE BI BOL POSTAO MRAČNO LUDILO": Potresni prizori ispred kuće porodice iz Novog Pazara!

Pet članova porodice iz Novog Pazara učestvovalo je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 9. avgusta kod Sjenice, a smtno su stradaqli otac Hasredin F. (42) i dve ćerkice od kojih je jedna imala samo tri godine. Danas, na njihovoj kući stoji najtužniji prizor i čuju se još tužniji zvuci.

- U toj nesreći koju je izazvao vozač "mercedesa", koji je takođe poginuo od zadobijenih povreda, na licu mesta su stradali otac i ćerkica (3), a druga ćerka preminula je u bolnici nakon 15 dana borbe za život - podseća sagovornik Kurira i dodaje da su otac i mlađa ćerka sahranjeni, dok će druga devojčica biti sahranjena danas u Novom Pazaru.

foto: Facebook

Njihov rođan na društvenim mrežama objavio je fotografiju tri umrlice na njihovoj kapiji i oglasio se srceparajućeom porukom.

- Do juče nam dolaziše ljudi i znani i neznani, hvala im... Od danas će nam opet dolaziti, sa suzama u očima i rečima utehe... Njihove senke u maglovitom jutru pokušavaju da nas izvedu iz dvorišta, tamo gde je neka druga hava kao što je nekad i u našem domu bila. Dođe mi da vrisnem, da ih rasteram ali nemam više snage ni za to, trpim zagrljaje i stisak toplih ruku da ne bi bol postao mračno ludilo. Hvala im što su tu, sa nama... - napisao je on.

U jednoj od ranijih objava, on je napisao i da su najmlađa ćerka i otac otišli zajedno, zagrljeni.

- Sigurno je svoj babi bila mezimica, kao najmlađa u porodici, pa ga je tako zagrlila, nije ga pustila i otišla je za njim - napisano je iznad fotografije stradale devojčice.

Ova mlada djevojka, čije srce je prestalo da kuca daleko prerano, bila je poznata po svojoj vedrini i ljubavi prema životu. Njeni prijatelji i poznanici pamtiće je kao nasmejanu i plemenitu, uvek spremnu da pomogne drugima.

- Ovo je nezamisliva tragedija za sve nas. Njena smrt je bila neočekivana i bolna, kao da smo izgubili deo sebe. Bila je dete koje je donosilo svetlost u živote svih oko sebe, i ova bol nikada neće nestati - naveo je prijatelj porodice ranije za lokalne medije.

U automobilu je bio i brat stradalih devojčica i majka, on je prošao bez težih povreda, dok je majka i dalje u bolnici..

Nesreća se, da podsetimo, dogodila nešto posle 21 sat kobne večeri, kada je mladić Dženan Korać, vozeći svoj “mercedes”, u pokušaju preticanja kolone vozila, direktno udario u “audi” u kojem se nalazila petočlana porodica koja se vraćala iz Sarajeva.