PIJAN I BEZ DOZVOLE PREGAZIO MILUTINA, OSUĐEN NA GODINU KUĆNOG ZATVORA: Sin stradalog ogorčen presudom: Nema pravde, ovo je sramno

Nemanja S. (29) iz Kusića kod Bele Crkve osuđen je pred Višim sudom u Pančevu na godinu dana kućnog zatvora sa nanogicom zbog toga što je u feburau ove godine automobilom "golf 2" pregazio Milutina Uroševića (58) koji je od povreda preminuo na mestu.

Nastradali Milutin Urošević foto: Facebook

Kako saznajemo, okrivljeni je osuđen na osnovu sporazuma o priznanju kirivice koji je sklopio sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu u zamenu za manju kaznu.

- Nemanja S. je priznao da je 3. februara oko 20.30 sati u Ulici Mirka Stankovića u Kusiću ne pridržavajući se saobraćajnih propisa ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi usled čega je nastupila smrt jednog lica - navodi se u obrazloženju presude od 21. avgusta.

Kako se dalje navodi, okrivljeni je priznao da je vozio neregitrovani automobil "golf 2" i to bez vozačke dozvale, te da je bio pijan.

- U trenutku nesreće je imao 1,87 promila alkohola u organizmu. Priznao je da je prešao preko čoveka na putu, iako je imao vremena i prostora da se zaustavi - dodaje se u presudi kojom je Nemanji S, izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od pet godina.

Osuđeni Nemanja S. i nastradali Urošević foto: Drustvene Mreže

Takođe, Nemanji S. se u zatvorsku kaznu uračunava i vreme provedeno u pritvoru, tačnije od hapšenja 3. februara.

Ivan Urošević, sin nastradalog Milutina za Kurir kaže da je ogorčen ovom presudom.

- Godinu dana kućnog zatvora za smrt mog oca je premala kazna. Nisam zadovoljan ovom presudom i smatram da je sramna. Gde to ima, godinu dana kućnog zatvora za smrt čoveka? Vozio je bez dozvole, neregistrovan automobil i to pijan?! Ovom presudom on je nagrađen, a ja sam još više povređen. Meni oca ništa ne može da vrati, ali sam se nadao da barem ima pravde i da će pravda biti zadovoljena. Sad vidim da nema ni pravde - kaže Ivan Urošević.

Kako smo ranije pisali, Nemanja S. je pre nesreće, navodno, prvo bio u lovu sa prijateljima, a onda je svratio u centar sela gde se održavala jedna manifestavija. Očevici su tada ispričali da je na toj manifestaciji on pio alkohol, a nesreća se desila kada je odatle krenuo dalje.

- Pošto je pregazio čoveka na putu, on je nastavio da vozio. Otišao je s mesta nesreće, a nešto kasnije je tek uhapšen. Zbog toga se isprva nije znalo šta se Milutinu dogodilo, pošto je nađen nasred puta mrtav i sa stravičnim povredama glave. Ubrzo se ispostavilo da ga je neko pregazio kolima i ostavio da leži na putu - podseća sagovornik.