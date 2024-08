OVE GODINE 325 LJUDI STRADALO NA PUTEVIMA U SRBIJI: Vozačima upućen važan apel pred početak školske godine!

U ponedeljak kasno posle podne još jedna osoba poginula je u teškoj nesreći kod Ivanjice, a u Beogradu je oboren motociklista.

Sve češće su informacije o saobraćajnim nesrećama, neretko sa tragičnim ishodima. Uoči početka školske godine to izaziva zabrinutost, pre svega roditelja. Neophodna je reakcija i nadležnih institucija, ali i povećanje pažnje vozača.

Od početka godine na putevima u Srbiji život je izgubilo 325 osoba. Kao putnici u automobilu poginulo je četvoro dece. S početkom nove školske godine, apel Agencije za bezbednost saobraćaja upućen je i vozačima i roditeljima.

V. d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović apelovao je na sve roditelje da sa decom prođu puteve od kuće do škole, da prođu kroz neke kritične situacije, kroz raskrsnice.

"Apelujemo i da zajedno pređu preko ulice, da li je to na semaforu, da li je to na pešačkom prelazu, da deci ukažu na opasnosti ukoliko postoji neki veliki infrastrukturni problem, imamo vremena da obavestimo i lokalnu samoupravu da to nešto ispravimo, ali je neophodno da razgovaramo sa decom", rekao je Stamatović.

Krivci najčešće mladi, pod dejstvom alkohola

Velika brzina, droga i alkohol najčešći su uzroci saobraćajnih nesreća. Žrtve su, zbog tuđe bahatosti, nedužne osobe, a krivci u velikom procentu mladi ljudi – vozači sa probnom dozvolom ili bez nje, pod dejstvom alkohola.

"Što se tiče načina pijenja, upotrebe koktela, brzine pijenja, tu je, ja mislim, situacija svima jasna, i da su mladi daleko manje otporni kada je u pitanju brzi unos velikih količina alkohola i brzo dolazi do kliničke slike alkoholisanosti", obašnjava dr Tomislav Režić iz Nacionalnog centra za toksikologiju VMA.

Mogu li drakonske kazne da poboljšaju statistiku

Povećan broj saobraćajnih nesreća, poginulih i povređenih zahteva reakciju i nadležnih institucija.

Ministar policije Ivica Dačić ističe da treba razmotriti šta je to što može da se preduzme, kada je u pitanju novi zakon o bezbednosti saobraćaja, kako bi se smanjio broj nesreća, naročito onih sa smrtnim posledicama.

"Inače, leto je period kada je to duplo više nego što je u drugim mesecima, ali očigledno je da, svi naravno kukaju i žale se kada saobraćajna policija kažnjava, ali opet, sa druge strane, pitanje je šta uraditi i da li se uopšte nešto može uraditi osim drakonskih kazni", rekao je Dačić.

U julu i avgustu u Srbiji je u saobraćajnim nesrećama poginulo 48 osoba više nego u istom periodu prošle godine.

Kurir.rs/RTS/Preneo: D. P.