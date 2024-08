"SINA ĆU TI VRAĆATI NA RATE" Jezivi detalji iznude u Beogradu! Žena angažovala druga da utera dug od 15.000 evra, usledio pakao

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv V. J. (51) zbog sumnje da je u februaru od D. J. pokušao da iznudi 15.000 evra, na šta ga je sa umišljajem podstrekla prijateljica S. R. B. (46). Kako se sumnja, žena je prijatelju dala mobilni telefon muškarca koji joj je, kako je tvrdila, dugovao 20.000 evra.

- Sumnja se da je žena prijatelju rekla da ima problem sa D. J. i da joj on duguje 20.000 evra, ali da ne želi da joj vrati i da traži da se sa decom iseli iz njegovog stana u kom je trebalo da boravi do 1. marta. Navodno mu je rekla i da joj je dužnik pretio da neće izvući živu glavu, da neće dobiti novac koji joj duguje i da će tek da vidi šta je zaslužila - kaže izvor Kurira.

Uzor iz filma

Kako navodi, prijatelj kojeg je angažovala pristao je da joj "pomogne" i već 20. februara je pozvao D. J. i rekao mu je sada dužan njemu jer je od preuzeo dugovanje od S. R. B. ali i da dug više nije 20.000 evra, već da je narastao na 160.000 evra!

- Zapretio mu je da 160.000 evra mora da mu preda do 23. februara i da će mu, ukoliko to ne učini "sina vraćati na rate"! Oštećenom je, kako se navodi u optužnici, zapretili i S. R. B. koja mu je rekla da ne može da joj otme stan i da će sada da "lete glave" - otkriva naš sagovornik.

Zabrana prilaska Optuženi se brane sa slobode Kako Kurir nezvanično saznaje, V. J. i S. R. B. brane se sa slobode. - Sud je V. J. izrekao meru zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije sa oštećenim D. J. i tužilaštvo je sudu predložilo da mu tu meru produži - kaže sagovornik Kurira. Ukoliko sud potvrdi optužnicu, biće zakazan početak suđenja na kom bi optuženi i javno trebalo da iznesu odbrane.

Dva dana kasnije, V. J. je preko zaposlenih u jednoj dečijoj igraonici poslao D. J. koverat sa instrukcijama i ključem jednog skladišta kako bi mu tamo ostavio novac. - Prethodno je iznajmio skladište i po uzoru na filmske iznude i otmice dostavio navodnom dužniku njegove prijateljice instrukcije kako da postupi, odnosno da ostavi novac. Najverovatnije, da bi bio siguran da će novac doneti, ponovo ga je pozvao i pretio mu da neće dobro proći ako ne postupi tačno kako mu je rekao - dodaje sagovornik Kurira.

D. J. je narednog dana, kako dodaje, otišao u popodnevnim satima na navedenu lokaciju i odneo novac.

Uhapšen sa kovertom

- O tome da je novac ostavio obavestio je V. J. On mu je tada dao nove instrukcije, da ključ od skladišta ostavi u poštanskom sandučetu koje je na ime S. R. B. i da ga obavesti, kada to učini. Oštećeni je to i učinio, a on je iste večeri oko 20 sati došao u skladište, otključao ga i uzeo kovertu u kojoj je bilo 15.000 evra, ali ga je tada sa novcem uhapsila policija - otkriva izvor Kurira kakav je epilog imala drama u Beogradu.

Posle sprovedene istrage, Više javno tužilašto u Beogradu je optužilo V. J. za iznudu, a ženu S. R. B. za podstrekavanje na iznudu. - Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju - dodaje naš sagovornik.