"Želimo smrtnu kaznu za pedofile" Milosavljević iz DBA o širenju snimaka dečije pornografije: Iznela NAJJEZIVIJU činjenicu

U nastavku akcije "Armagedon“ juče je uhapšeno pet osoba zbog posedovanja pornografskog materijala, a policija je pronašla snimke dece uzrasta od 6 do 12 godina.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Više o ovom slučaju, za jutarnji program Kurir televizije, istraživala je novinarka Nevena Milošević sa sagovornicom Isidorom Milosavljević, generalnim sekretarom centra DBA.

Ona je prvo odgonetnula na koji način se ušlo u trag osumnjičenima i šta je pomoglo da se njih pet identifikuju:

- Ovo je nastavak akcije MUP-a pod nazivom "Armagedon" zajedno sa sudstvom i tužilaštvom, a već u prethodnom periodu smo imali lišavanje slobode lica na kojima se stavlja teret dela vezana za pedofiliju i seksualnu eksploataciju dece u pornografske svrhe. Videćemo uvidom u računarsku opremu ovih ljudi kako i kada su nastajali snimci. Jeziva činjenica je da je u pitanju pet lica i da su radili povezano i organizovano, dakle ne radi se o usamnjenom delu, a vrlo verovatno je da su taj materijal naplaćivali korisnicima. Bitno je i da se identifikuju krajnji korisnici tih snimaka. Jako je važno da se ta mreža razbije.

Milosavljević je za kraj diskutovala o kaznama i da li su one adekvatne za ovakva dela:

- Mi se zalažemo da naša kaznena politika bude znatno strožija, dakle za dela pedofilije potrebno je vratiti smrtnu kaznu jer ne postoji način da se pedofili zaustave, u 100 odsto slučaja, pedofili po izlasku iz zatvora, vraćaju se izvršenju ovih dela. Takođe se zalažemo da registar pedofila, onih koji su osuđeni, bude javnog karaktera, sa fotografijom, imenom, prezimenom, adresom pedofila koji je na slobodi. To je jedan od vidova prevencije. Drugi bi bio ozbiljniji rad sa roditeljima i decom na odgovarajuć način, kako bismo napravili prevenciju da pedofili ne mogu ni da dođu do dece. Oni često prave lažne profile na društvenim mrežamam, predstavljaju se kao vršnjaci te dece. Isto je važno da roditelji budu svesni činjenice da se to dešava u našoj zemlji, te da imaju bolji uvid u život deteta na internetu.

