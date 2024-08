"ČUO SAM DA JE OKO VRATA IMAO TORBICU SA KAMENJEM" Spasilac i čuvar o utopljeniku na Šumaričkom jezeru: Na obali ostale cigarete

Muškarac, koji se juče utopio na Šumaričkom jezeru, identifikovan je. Iz Višeg javnog tužilaštva za Kurir je rečeno da je u pitanju J. D. (43) iz Kragujevca.

Potvrđeno je da su njegovo telo iz jezera izvukli ronioci žandarmerije sinoć oko 20 časova. Obavljen je uviđaj, a nadležni tužilac dao je nalog za obdukciju. Drugi detalji nisu saopšteni. Po svemu sudeći, najverovatnije je u pitanju samoubistvo, ali se ne isključuje ni nesrećni slučaj.

foto: Dejan Đusić

Kako smo uspeli da saznamo na licu mesta, utapanje se dogodilo između 16 i 17 časova na strani suprotnoj od uređenog kupališta, nekoliko stotina metara od plaže. Pozvana je policija, koja je zatim zatražila angažovanje ronilačkog tima žandarmerije. Pošto je telo izvučeno, medicinska ekipa samo je mogla da konstatuje smrt.

Dugogodišnji čuvar objekata i mobilijara pored plaže Šumarskog jezera, Vukojica Cikotić, za Kurir kaže da je utopljenik na sebi imao majcu, šorc i bele patike, a da su mu na obali ostale cigarete. Dodaje da je čuo kako je, navodno, J. D. oko vrata imao torbicu sa kamenjem.

foto: Dejan Đusić

- Nisam ga viđao ranije na jezeru, bar ne na ovom delu od brane, gde je uređeno kupalište i sve tamo gore prema keju, kaže Cikotić, koji decenijama, osim što brine o jezeru, kraj njega i živi u jednom od objekata iznad plaže.

Na jezeru danas pre podne nije bilo kupača, ali je tu bio dežurni sezonski spasilac, Nemanja Vuković. On za Kurir kaže da nije čuo ni video da je neko ušao u vodu, pošto se to dogodilo na suprotnoj obali, oko 400 metara od mesta na kome se on nalazio.

foto: Dejan Đusić

- Za utapanje sam čuo juče oko 17 časova od jednog plivačkog trenera koji je veslao na dasci. Njega su policajci zaustavili i rekli mu da se vrati jer se utopio jedan čovek, kaže Vuković. On dodaje da mu je dužnost da brine o delu oivičenom bovama, ali i da reaguje kada primeti da se nešto događa i izvan tog prostora.

- To se juče desilo na suprotnoj strani i toliko daleko da nije imalo šanse da vidim, a kamoli da reagujem, navodi ovaj spasilac.

foto: Dejan Đusić

Inače, jučerašnje utapanje je prvi takav slučaj ove godine na Šumaričkom jezeru. To potvrđuje i čuvar plaže Cikotić, koji podseća da se gotovo svake godine desi neka tragedija. Iako ne postoji precizna evidencija, nepobitno je da se za skoro 60 godina, koliko postoji ovo jezero, u njemu udavilo nekoliko desetina ljudi. Bilo je dosta nesrećnih slučajeva, a osim neiskusnih, stradali su i mnogi vrsni plivači.

Na sreću, mnogi davljenici su u poslednjem trenutku izvučeni živi iz vode. Među žrtvama je i ne mali broj samoubica, ali i onih koji su spaseni i otrgnuti od mračnog nauma da na takav način okončaju život.

foto: Dejan Đusić

U Kragujevcu, inače, postoji jeziva urbana legenda da je, na mestu gde se nalazi jezero, nekada bilo groblje i da će se udaviti onoliko ljudi koliko je pokojnika tu bilo sahranjeno. Istine radi, groblja tu nikada nije bilo, tako da nije ni potopljeno.

Međutim, ono što je činjenica je da se u samom podnožju sadašnje brane nalazila humka u kojoj je bila sahranjena jedna grupa nedužnih civila streljanih 21. oktobra 1941. godine i da je zbog izgradnje brane ta humka premeštena na susednu šumaričku padinu, stotinak metara dalje.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org. Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.