BACIO SAM BOMBU NA KUĆU, HTEO SAM SAMO DA UPLAŠIM MILOŠA, SAD MI JE ŽAO: Otkrivamo kako se branio bombaš iz Bariča: "Kamatao" me

Vuk F. (20), koji je uhapšen zbog sumnje da je 27. jula bacio bombu u dvorište kuće Lj. C. u naselju Barić, kako Kurir saznaje, priznao je da je aktivirao eksplozivnu napravu!

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv njega zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da mu je pomogao Pavle B.

- Priznajem da sam bacio bombu, hteo sam da uplašim Miloša C., sina LJ. C. On me je ranije "kamatao" i slao mi je preteće poruke - rekao je, kako Kurir nezvanično saznaje osumnjičeni Vuk F. zbog čega je kobne noći bacio bombu u dvorište.

Kako saznajemo, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu, on se pokajao i izjavio da zna da je pogrešio.

- Uzeo sam bombu iz žbunja i bacio je. Nije trebalo to da uradim, shvatam da sam pogrešio - rekao je navodno osumnjičeni, tvrdeći da ne zna kako se bomba našla u žbunju i da je nije on tu prethodno ostavio.

Kako se sumnja, Vuk F. je 27. jula oko 3 časa posle ponoći došao “fiat puntom”, bez registarskih oznaka, kojim je upravljao Pavle B., u ulicu Cvetna odakle je iz žbunja uzeo ručnu bombu.

Zatim su, kako se sumnja, produžili do raskrsnice ulica Prvog maja i Budimira Davidovića, gde je Vuk F. izašao iz vozila i otišao do kuće oštećenog Lj.C, gde je aktivirao i bacio ručnu bombu ka dvorištu kuće.

Bomba je eksplodirala i napravila oštećenja na kući Lj.C. kao i na još dva automobila i na jednom kamionu koji su bili parkirani neposredno pored kuće.

Osumnjičeni se potom trčećim korakom vratio do vozila u kojem ga je čekao Pavle B., pa su se zajedno udaljili u pravcu Obrenovca.

Kako je Kurir ranije pisao ista kuća je i ranije bila na meti bombaških napada. Naš izvor tada je otkrio da su sinovi Lj. C. ranije osuđivani a da je jedan i u vreme bacanja bombe u julu bio u pritvoru, u predmetu koji protiv njega vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu zbog droge.

