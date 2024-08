"DRUG" DEJANU NAMESTIO SUSRET S OCEM KOJI GA JE UBIO, SVE SE VIDI NA KAMERAMA Rođaka otkrila šta se desilo kobne večeri u Kruševcu

Velika tragedija zatekla je Kruševljane kada je 28. avgusta u prepodnevnim satima osvanula vest da je nestali mladić Dejan Fazlija (25) pronađen mrtav sa ubodnim ranama, koje mu je naneo otac nakon žestoke svađe, a potom vešanjem oduzeo i sebi život! Prijatelji i rođaci ubijenog mladića za Kurir su ispričali detalje tužne sudbine mladog Dejana koja je okončana na tragičan način.

Dejan Fazlija foto: Društvene mreže

- Pre nego što se sve to izdešavalo, Dejan je sedeo sa kolegama na poslu koji su mu bili kao porodica, žalio se na oca i na ono što preživljava od njega, samo je rekao da više ne može da izdrži i da će on i po cenu života završiti sve, ali će mu majka koja je proživljavala isti pakao, biti bezbedna. Kolege su ga molile da se posle posla ne vraća kući te večeri i on je otišao kod druga da prenoći. Siroti mladić osećao je da će mu otac presuditi - kaže rođaka nastradalog Dejana za Kurir i dodaje:

- Dejana je to veče zvao na telefon "drug" i pozvao ga da se nađu, a da je Dejan znao da će taj "drug" povesti i njegovog oca, sigurno ne bi kretao. "Drug" je inače znao da Dejan i otac nisu u dobrim odnosima. Možda taj "drug" nije znao da će ga otac ubiti, ali on je namestio njihov susret. Dovezao je Dejanovog oca na tu lokaciju, a onda je došao i Dejan. Na kamerama se sve vidi, sve je snimljeno, njegov otac izlazi sa zadnjeg sedišta, nastaje rasprava i tu ga je ubo direktno u srce - ispričala je naša sagovornica i objasnila da od tada od navodno bliskog "druga" nema ni traga ni glasa.

Dejan je, podsetimo, nestao u noći između 26. i 27. avgusta, porodica i prijatelji odmah su krenuli u potragu za njim, dok je mladić pokušao da se sakrije sa teškom ranom. Međutim, minuti su bili u pitanju, Dejan je, prema obdukcionom nalazu, iskrvario 10 minuta posle uboda. A dok je potraga za Dejanom još uvek trajala, njegova braća su pronašla oca obešenog u kući.

- Svi su se odmah podigli na noge kako bi ga našli, svi koji poznaju Dejana, znaju sa kakvim monstrumom se borio. Tražili smo ga svuda, bili smo na 20 metara od mesta gde je kasnije policija pronašla Dejana, da su ga bar videli tada, možda bi sada mučenik bio živ... - kaže Dejanova rođaka.

Dejan Fazlija foto: Društvene mreže

Mladić je inače imao velikih porodičnih problema, bio je izuzetno vezan za majku i gledao je da je zaštiti od oca nasilnika na svaki mogući način. Često je pričao kako mu se majka žali i da će je otac ubiti ako je on ne zaštiti. Nažalost, Dejan nije uspeo da zaštiti sebe, otac je kobne večeri uzeo nož u ruke i sinu presudio.

- Dečko je napustio kuću pre šest meseci, pokušao je da pobegne iz tog pakla. Majka je ostala sama kući sa ocem i tražila je od Dejana da se vrati, nije mogla sama da se bori sa monstrumom. Dejan se vratio, međutim, majka je otišla ubrzo za Austriju kod drugog sina, a Dejan je ostao sam sa ocem i tortura se nastavljala redovno, sve dok jednom nije otišao, nakon čega su svađe i sukobi bili svakodnevica - priča rođaka.

Dejan Fazlija foto: Kurir

Dejan je, kako kaže naša sagovornica, radio dva posla, pored noćnog rada na pumpi, radio je i u perionici. Novac koji je zarađivao, davao je i majci za lečenje koja se borila sa zdravstvenim problemima nastalim od posledica batina koje je doživljavala od supruga, odnosno Dejanovog oca.

- Otac mu je tukao majku često, žena je imala velikih problema sa zdravljem zbog toga, Dejan je teško podnosio kada su mu rekli da će mu majka ostati slepa od posledica batina, mučenik se borio za sve druge više nego za sebe. A on je bio dete sa najlepšim osmehom, a tužnim očima - naglasila je rođaka ubijenog mladića.

Kako saznajemo, iako su Dejan i njegova majka trpeli jezivo nasilje od strane oca, donosno muža N. U. (50) nisu ga nikada prijavljivali policiji.

Sahrana Dejana Fazlije održaće se u subotu 31. avgusta od 14 časova na Novom groblju u Kruševcu, kada će porodica i prijatelji imati prilike da kažu poslednje zbogom mladom momku.