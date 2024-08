"TUKAO JE DECU! SLOMIO MU NOS, PA GA POLIVAO CREVOM, KUPIO JE MAŠINICU" Ispovest oca zlostavljanog dečaka iz Bele Crkve (Foto)

Tri maloletnika stara 15, 14 i 12 godina opljačkala su benzinsku pumpu 25. avgusta u jednom selu kod Bele Crkve, a iz objekta su ukrali energetska pića i novac. Dva dana kasnije, deca su preživela pravi horor kada ih je, kako se sumnja, vlasnik pumpe pretukao i terao da "za kaznu" na ćelavo šišaju jedan drugog dok je on to snimao telefonom!

Kako Kurir saznaje, oba slučaja - i pljačka pumpe i zlostavljanje maloletnika - prijavljena su policiji i obavešteno je Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu koje je pokrenulo istragu.

ošišani dečak foto: Privatna Arhiva

Dramu koja se dogodila u belocrkvanskom selu za Kurir je opisao otac jednog od dečaka. On kaže da je tačno da je njegov sin sa dvojicom drugara krao na pumpi, što nikako ne opravdava, ali ono što je nakon toga usledilo je, po njegovim rečima, pravo divljaštvo!

- Ja sam najpre ljut na svog sina i nijednog trenutka ne opravdavam to što je uradio. Sramota me je! Nije smeo da krade - počinje svoju priču otac (ime i prezime poznato redakciji).

On dalje kaže da su deca opljačkala pumpu tako što je jedan od njih išao u izvidnicu, a sutradan su u dogovoru otišli da kradu.

povrede na drugom maloletniku nakon prebijanja foto: Privatna Arhiva

- Jedan je čuvao stražu, dvojica su ušla kroz porozor. Sin je uzeo četiri energetska pića, a njegov drug novac, što se vidi i na snimku sa kamera sa pumpe - prepričava otac kako je sve počelo i nastavlja:

- Pljačka je prijavljena policiji i inspektori su identifikovali mog sina i njegove drugove kao krivce. Sa sinom sam išao u stanicu da dam izjavu, to su učinili i roditelji druge dvojice. Deca su ispričala šta se dogodilo. Zatim je vlasnik pumpe došao kod nas kući i sasvim smo normalno pričali. Nikakav sukob nije bio, jer smo se dogovorili da ćemo nadoknaditi štetu koju su deca napravila - kaže on.

Sagovornik Kurira dodaje da je vlasnik pumpe potom došao kod njega i 27. avgusta oko 18 sati kako bi tražio da se deca izvine i njegovoj sestri, pošto je ona suvlasnik pumpe i takođe je oštećena strana.

- Odobrili smo i to, pustili smo decu da sednu u njegov auto kako bi ih on odvezao kod sestre da joj upute izvinjenje. Tada je usledila njihova drama i neviđena tortura - priča sagovornik.

sedeli na stolici i jedan drugog šišali ispred benzinske pumpe foto: Privatna Arhiva

Slomljen nos

Vasnik pumpe, prema njegovim rečima, decu je odvezao u svoju kuću u Beloj Crkvi, uveo ih u dvorište i odmah počeo da ih tuče.

- Tukao ih je i šutirao, a pridružila mu se i sestra. Jednom detetu je slomio nos, pa ga je polivao vodom iz creva da bi isprao krv. Tortura ni tada nije prestala, već je decu opet stavio u kola i odvezao ih kod frizera da ih ošiša za kaznu. U salonu je bila gužva, pa je on kupio mašinicu za šišanje - priča potreseni čovek i objašnjava da je iživljavanje nad decom tada nastavljeno.

- Odvezao ih je do svoje pumpe u selu, izneo stolicu i naredio im da jedan drugog šišaju na ćelavo! Deca su to uradila, šišala su jedan drugog i plakala - kaže sagovornik Kurira.

Tortura je prekinuta, kako dodaje, tek kada je jedan njihov rođak prolazio pored pumpe.

- Čovek je prišao da vidi o čemu je reč, što je jedno dete iskoristilo i pobeglo. Mi smo potom brzo došli na pumpu, pa je usledila žučna rasprava s vlasnikom - kaže otac i dodaje:

nakon torture, radnica pumpe čisti foto: Privatna Arhiva

- Strašno je što su naša deca opljačkala nekog, mi ćemo ih kazniti za to, zakon će ih kazniti, ali ne ide da ih taj čovek uči pameti. Da smo znali, nikad ne bismo dozvolili da deca sednu u njegov auto. Hteli smo ljudski da se izvinimo, da pokažemo da su deca shvatila svoju grešku, a desilo se da ih tako izmaltretira. I to odrastao čovek da bije i muči decu - zaključuje on. Pokušali smo da stupimo u kontakt s vlasnikom pumpe, ali do zaključenja ovog broja nismo uspeli.

OJT u Vršcu U toku prikupljanje obaveštenja Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu potvrdili su da je u toku postupak i za pljačku pumpe i za maltretiranje maloletnika. - Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu je 29. avgusta zaprimilo izveštaj od Policijske stanice Bela Crkva o spornom događaju, te je sada u toku prikupljanje potrebnih obaveštenja - navode iz OJT u Vršcu.

Novac Tvrdi da su ukrali 100.000 dinara Otac maloletnika navodi za Kurir i da im je vlasnik benzinske pumpe rekao da su deca sa pumpe ukrala 100.000 dinara, dok dečaci tvrde da je u pitanju suma od 9.000 dinara. - Taj čovek je naveo da je u pitanju suma od 100.000 dinara, to se ne vidi na snimku s kamera. Ali verujte, mi smo bili spremni da platimo i to, da se ljudski dogovorimo oko svega i nadoknadimo štetu. Međutim, ovaj njegov postupak nas je zaprepastio - kaže on.