DECA SVE BRUTALNIJA, ZA SEDAM MESECI 25 PRIJAVA ZA TEŠKE POVREDE I UBISTVA: Alarmantna i poražavajuća statistika

Od početka ove godine zaključno sa 31. julom, Odeljenju za maloletnike Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je ukupno 531 krivična prijava protiv 650 maloletnika. Poražavajuća statistika govori da su čak tri maloletne osobe osumnjičene za teško ubistvo, dve za ubistvo i čak 20 za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda.

Crni rekord

U crne brojke, nisu ušla dvojica maloletnika (16) koji se sumnjiče da su na Adi Ciganliji u noći između 19. i 20. avgusta ove godine naneli teške telesne povrede Marijanu Stihoviću (64) usled kojih je nesrećni čovek preminuo. Podsetimo, kako se sumnja, maloletnici su sa tri godine starijim drugom sedeli u jednom objektu na Adi u Marijanovom društvu, a onda ga brutalno udarali pesnicama i šutirali.

- Zbog nanošenja teških povreda sa smrtnim ishodom, uhapšeni su devetnaestogodišnjak i dvojica šesnaestogodišnjaka. Devetnaestogodišnjak je saslušan u tužilaštvu i branio se ćutanjem, dok je protiv maloletnika pokrenut postupak pred Odeljenjem za maloletnike Višeg suda u Beogradu - potvrdio je sagovornik Kurira.

Dr Snežana Anđelić foto: Kurir televizija

Dečji psiholog Ključan je uzrok Snežana Anđelić, dečiji psiholog gostujući u "Pulsu Srbije" izjavila je da smatra da je najefikasnije u borbi protiv maloletničke delikvencije prevaspitanje, odnsono utvrđivanje uzroka njihove potrebe za zlodelom. - Mi u društvu imamo delo i kaznu, i to je ono čime se mi bavimo. Međutim, postavlja se pitanje da li možemo da zađemo dublje u problematiku i da se potrudimo da do određenog dela ni ne dode. Moramo da se potrudimo da načinimo vrstu prevaspitavanja deteta, ali i da utvrdimo uzrok, odnosno gde i kako žive, šta se dešava u porodicama. Kako dete uopšte počini takva dela? Mi moramo da se pozabavimo ozbiljnom psihoterapijom te dece, i da čitavu porodicu dovedemo u red, to nije lako, ali je i te kako moguće - smatra Anđelić.