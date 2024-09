ČAK 184 PORODICE TRAŽE SVOJE NAJMILIJE! Mnogi su dobijali anonimna pisma, a od njih ni traga! Neke misterije traju godinama!

"Nestali ne smeju biti nevidljivi", ključna je teza za podsećanje društva na važnost nestalih osoba, ali i ukazivanja na pravo porodica da znaju sudbinu svojih najbližih! Širom sveta obeležen je Međunarodni dan nestalih, a brojke nažalost pokazuju da je statistika u porastu u odnosu na prošle godine!

Svakog dana nestane barem jedna osoba, a veliki broj njih biva ubrzo pronađen i u dobrom stanju. Međutim, Srbija i danas bruji kroz apele, pojačava svoj glas kako bi se čuo što dalje, no ipak, nedavno prijavljeni nestanci i danas su velika misterija. Šta se zaista dogodilo sa ovim mladim ljudima, gde su i da li su uopšte među živima, pitanja su koja, pored njihovih porodica, muče i čitavu javnost.

- Prema statistici Ministarstva unutrašnjih poslova tokom 2023. godine u Srbiji je prijavljen nestanak 1.677 punoletnih lica, od kojih je pronađeno 1.493 osobe, što znači da se 184 osobe još uvek vode kao nestale. Poređenja radi, tokom 2022. godine prijavljen je nestanak 1.801 punoletne osobe, od kojih je pronađeno 1.620 - kažu iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu, koji je pokrenuo sajt Nestali Srbija. Sajt inače predstavlja nezvanični registar nestalih lica u našoj zemlji.

Čak 184 porodice i dan danas traga za svojim sinovima, ćerkama, bračnim parovima, prijateljima, pretražujući svaki mogući ugao, tumarajući mestima gde su navodno njihovi najbliži viđeni, obilazeći ulice, šume, proplanke i reke... Međutim, oni su i ovaj 30. avgust dočekali bez svojih najmilijih. Ostali su uskraćeni za odgovor gde su, da li su dobro i ono najgore - da li su uopšte među živima. - Nestanci punoletnih osoba često mogu biti namerni, poput nestanka usled zlostavljanja, depresije ili suicidalnosti, i nenamerni, poput nestanaka usled demencije ili šizofrenije. U Srbiji su retki prisilni nestanci u vidu otmice, ali se često dešavaju nestanci povezani sa trgovinom ljudima - naveli su iz Centra.

Nestali: Aktivne potraga. Oni su nestali 2024. godine

x Ana Ličnik (34) iz Beograda nestala je 24. marta ove godine usred Beograda, a svaki trag joj se gubi na Vidikovcu kada je izašla iz autobusa na liniji broj 23 gde je zaboravila torbu u kojoj se nalazio dokument sa brojem telefona njenog bivšeg muža. On je potom objasnio da je dobio poziv sa Aninog telefona devet dana kasnije, kada mu je nepoznati muškarac rekao da je pronašao torbicu sa dokumentima. Očekivao je da će mu se Ana javiti, međutim, sve mu je to delovalo sumnjivo, pa je 27. marta prijavio policiji Anin nestanak. Kako je naveo, čudno mu je i to što je Ana neposredno pre nestanka prodala stan, te je kod sebe imala velike pare.

Ana Ličnik foto: printscreen/Facebook

x Milan Đorđević (41), farmaceut iz Niša nestao je 10. juna ove godine na obroncima Suve planine gde je pronađen njegov automobil "škoda", a od njega ni traga. Od tada za njim i dalje tragaju službe, ali i porodica i prijatelji. Milana su kamere snimile tog dana, što je ujedno i jedan od ključnih trenutaka za istragu. On je poslednji put viđen na izletištu Bojanine vode, kamere su zabeležile da je tuda kolima prošao sam, a takođe postoje i očevici koji su ga prepoznali. Taj teren je detaljno prečešlja, a kako nije pronađeno telo ili bilo koji drugi trag, mala je verovatnoća da je tu izvršio samoubistvo. Porodica ne isključuje ni mogućnost da se sklonio u manastir.

Milan Đorđević foto: Gorska Služna Spasavanja, Privatna Arhiva

x Ratka Jovanović (48) iz naselja Progar kod Surčina nestala je krajem juna ove godine u Malagi u Španiji gde je otišla kod svog dečka Nikole. Poslednji kontakt sa Ratkom, njeni najbliži ostvarili su 23. juna kada se javila da je stigla, a onda joj se gubi svaki trag. Zabrinuti članovi porodice, ali i prijatelji, uznemireno šire apel za pomoć, s obzirom na to da je, kako kažu najbliži, Ratka imala svađu sa dečkom i poželela da se vrati za Srbiju oko 20. avgusta kada je imala rezervisanu avionsku kartu. Međutim, na aerodromu u Španiji, Ratka se nikada nije pojavila.

Ratka Jovanović foto: Printscreen/Facebook

x Aleksandar Gligorijević (27) iz Leskovca nestao je 26. jula ove godine u gradu Aja Napa na Kipru nakon što je 18. jula otišao na to ostrvo na letovanje. Mladiću se trag gubi nakon što je napustio hostel u kojem je bio smešten. Od tada od njega nema ni traga ni glasa, a dosad su se pojavljivale različite informacije o tome šta se Aleksandru desilo. Zabrinuti roditelji su se sa Aleksandrom poslednji put čuli 24. jula, kada im je rekao da ima virus i da se oseća loše. Njegovi otac i majka otišli su na Kipar kako bi lično učestvovali u potrazi.

Aleksandar Gligorijević foto: Drustvene Mreže

Misterije bez kraja, roditelji u agoniji: Biljane nema devet, a Barbare osam godina Nestanak Biljane Đorić (28) iz Mataruške Banje kod Kraljeva i danas je misterija. Ona je nestala 2. decembra 2015. godine, kada se vraćala sa fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Pozvala je majku da je obavesti o ispitima i javila joj da kreće vozom za Kraljevo. Kada je stigla, otišla je na trafiku, ostavila je mobilni i pasoš na kiosku i prodavačici rekla: "Neko će doći po ovo". Njeni roditelji dobijalu su redovno lažne dojave o tome gde se Biljana nalazi. Nažalost, od nje nema ni traga, a oni već devet godine žive u agoniji ne znajući ništa o svom detetu. Biljana Đorić foto: Facebook Printscreen Još jedna porodica godinama živi u neizvesnoti i neznanju. Porodica Vitez iz Sente od 25. novembra 2016. godine ne zna šta se desilo s njihovom Barbarom (15). Devojčici se svaki trag izgubio kada se vraćala sa proslave, a navodno tada je pala u reku s mosta u Senti. Ronioci su danima pretraživali reku, ali telo nikada nije nađeno. Barabrini roditelji osmu godinu zaredom ćerkin rođendan obeležavaju bez nje i odgovora na pitanje gde im je dete. Barbara Vitez foto: Privatna Arhiva - Sve ove godine, njeni roditelji dobijali su razne informacije o mogućoj lokaciji gde bi mogla Barbara da se nalazi. Mnogi su pisali da je oteta, da se udala, kao i to da je prodata u belo roblje - podseća izvor Kurira i dodaje da je jednom prilikom porodica dobila i anonimno pismo "da je Barbara drogirana, silovana, zadavljena, a potom bačena u reku".