"NE DOLAZI ON NA NASIP, 5 GODINA NIJE BIO" Da nije ubijena Jelena Marjanović bi napunila 41. godinu! Zoranu suđenje u toku

Pevačica Jelena Marjanović (33), za čije se ubistvo sudi njenom suprugu Zoranu Marjanoviću, da je živa, juče bi proslavila 41. rođendan.

Da podsetimo, Jelena Marjanović, inače pevačica Granda, ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Crvenki, a njeno telo pronađeno je u kanalu dan kasnije. Zbog zločina je posle 17 meseci uhapšen njen suprug Zoran, koji je 22. jula 2022. bio osuđen na 40 godina robije zbog ubistva supruge. Međutim, Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i naložio ponavljanje suđenja, a naredno ročište zakazano je za sledeću nedelju.

Jelena Marjanović foto: Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Kurir je nedavno posetio mesto na kom je Jelena ubijena, a njena spome ploča zarasla je u korov. Do ploče se od korova i žbunja nije moglo ni prići i ne samo to, spomenij se uopšte ni ne vidi.

- Nalazi se usred rastinja i deluje kao da je niko ne obilazi. Nepokošena trava, njen lik, koji se više i ne nazire iza granja obraslog oko ploče, ne može čak ni da se prepozna. Samo onaj ko tačno zna gde je porodica podigla ovu uspomenu može da je i pronađe i zapali sveću ili ostavi cveće - rekao je naš izvor.

Kako smo saznali, udovac Marjanović, koji je ovog leta dospeo u žižu interesovanja zbog veze sa pevačicom Indi, punih pet godina nije bio na nasipu.

Zoran Marjanović foto: Zorana Jevtić

- Ne odlazi on na nasip. Ne znam ni da li bi i on uspeo da pronađe spomen-obeležje koliko je to sve uraslo u korov - rekao je nedavno naš izvor i podseća da udovac ove godine pos vemu sudeći nije obeležio ni godišnji pomen ubijenoj supruzi.

- Svake godine je on 2. aprila dolazio na gorblje gde je Jelena sahanjena, ali ove godine izgleda da nije bio ili ga barem niko nije video - podseća naš sagovornik.

Prvih godina od zločina, na dan Jeleninog rođenja, porodica Marjanović je posećivala njen grob na groblju Zbeg, palili su sveće i obeležavali pevačicin rođendan. Tako je Zoran u avgustu 2018, nakon izlaska iz pritvora, u kasnim popodnevnim satima obišao suprugin grob i napravio selfi na kome se video spomenik.

Spomen ploča zarasla u korov foto: Kurir

Osim njega, na groblje je redovno odlazio i njegov otac Vladimir, koji je prošle godine preminuo od posledica srčanog udara. Inače, spomenik ubijenoj Jeleni podignut je baš na njen rođendan. Na groblju su se tada okupili Marjanovići, ali i Jelenina mama Zorica koja je ubrzo potom preminula, kao i tetke. Pored spomenika postavljena je i knjiga sa stihovima:

foto: Petar Aleksić

- Sve dok dunavske magle zauvek nisu skrile njen lik, nisam znao da ovo srce može da pusti dečji krik.Taman smo, taman disali isto, bila mi je svaka pora kože, ja je više grliti ne mogu, sad je na tebi da je zagrliš, Bože.