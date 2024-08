"BILI SMO KAO NAJROĐENIJI, NEDOSTAJAĆEŠ NAM I TI I TVOJ OSMEH": Danas sahrana Dejana iz Kruševca kog je ubio otac nožem u srce!

Mladić Dejan Fazlija (25) iz Kruševca pronađen je mrtav u sredu sa ubodnim ranama, koje mu je naneo otac nakon žestoke svađe, a potom vešanjem oduzeo i sebi život. On će danas biti sahranjen, a njegovi prijatelji ne mogu da dođu sebi posle ove tragedije.

Jedan od Dejanovih drugo oglasio se na društvenim mrežama poresnom porukom iz koju je objavio i Dejanovu fotografiju.

- Zašto Deki, zašto brate moj? Odrastao si sa nama i bili smo kao najrođeniji, nedostajaćeš nam i ti i tvoj osmeh! Počivaj u miru, neka su anđeli s tobom. Nemam reči, zbogom legendoooo i vidimo se na nekom boljem mestu - napisao je prijatelj koji je prethodno objavio da je Dejan nestao i da se svi koji mogu uključe u potragu za njih.

foto: Društvene mreže

Nakon saznanja o tragičnoj Dejanovoj sudbini, on je, pošto je muzičar, zatražio i razumevanje od svojih kolega da ga ne zovu za sada jer mu je mnogo teško zbog Dejanove smrti.

- Drage kolege muzičari. jedno obaveštenje... Ne pevam nigde, nemojte da me zovete jer odajemo poslednju počast mom drugu, prijatelju, bratu Dekiju. Želeo bih da me razumete, dečko je preminuo i ne želim da pevam. Hvala svim kolegama na podršci - napisao je on.

Dejan će, da podsetimo, biti sahranjen danas u 14 časova na Novom groblju u Kruševcu.

Prijatelji i rođaci ubijenog mladića za Kurir su ranije ispričali detalje tužne sudbine mladog Dejana koja je okončana na tragičan način.

- Pre nego što se sve to izdešavalo, Dejan je sedeo sa kolegama na poslu koji su mu bili kao porodica, žalio se na oca i na ono što preživljava od njega, samo je rekao da više ne može da izdrži i da će on i po cenu života završiti sve, ali će mu majka koja je proživljavala isti pakao, biti bezbedna. Kolege su ga molile da se posle posla ne vraća kući te večeri i on je otišao kod druga da prenoći. Siroti mladić osećao je da će mu otac presuditi - rekla je rođaka nastradalog Dejana za Kurir i dodala:

- Dejana je to veče zvao na telefon "drug" i pozvao ga da se nađu, a da je Dejan znao da će taj "drug" povesti i njegovog oca, sigurno ne bi kretao. "Drug" je inače znao da Dejan i otac nisu u dobrim odnosima. Možda taj "drug" nije znao da će ga otac ubiti, ali on je namestio njihov susret. Dovezao je Dejanovog oca na tu lokaciju, a onda je došao i Dejan. Na kamerama se sve vidi, sve je snimljeno, njegov otac izlazi sa zadnjeg sedišta, nastaje rasprava i tu ga je ubo direktno u srce - ispričala je naša sagovornica i objasnila da od tada od navodno bliskog "druga" nema ni traga ni glasa.

Dejan je, podsetimo, nestao u noći između 26. i 27. avgusta, porodica i prijatelji odmah su krenuli u potragu za njim, dok je mladić pokušao da se sakrije sa teškom ranom. Međutim, minuti su bili u pitanju, Dejan je, prema obdukcionom nalazu, iskrvario 10 minuta posle uboda. A dok je potraga za Dejanom još uvek trajala, njegova braća su pronašla oca obešenog u kući.