"NA VEĆIM DUBINAMA POJAVI SE UGLJEN MONOKSID KOJI PARALIŠE ČOVEKA" Veljković o slučaju braće koji su poginuli dok su čistili bunar

U selu Kruševica kod Lazarevca nastradala su dva muškarca dok su čistili porodični bunar.

Kako saznajemo oni su se zaglavili u bunaru dok je pumpa radila, a jama je bila puna gasa. Kada su ih vatrogasci izvukli, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

Bunari moraju redovno da se čiste, a kako to učiniti na najbezbedniji način istraživala je novinarka Kurira Emilija Andrejević sa sagovornikom Draganom Veljkovićem, meštaninom sela Oblačina.

02:53 Braća poginula dok su čistili bunar! Veljković o opasnosti ovog posla: Dešavali smrtni slučajevi, treba imati petlju sići dole!

- Ovo je pravo vreme da pričamo o ovoj temi, zato što nema puno vode u bunarima, zbog sveopšte suše. Prosečna dubina naših bunara je desetak, dvanaest metara. I treba imati petlju da se siđe dole u bunaru koji je zidan pre, pitj Boga koliko godina, da se to očisti. Tamo čekaju mnogi izazovi. Pre svega, dešavalo se i da se bunari uruše. Čak je bilo i smrtnih slučajeva ranih godina. Trebalo bi voditi računa o tome da ako se nešto iznenadno desi, neki incident, da taj čovek može da se bezbedno izvuče gore. Zatim, treba da se nosi odgovarajuća oprema - započeo je Veljković, pa nastavio:

- Tu mislim na šlem ili već nešto što može da zaštiti glavu od kamena. Da ne govorimo o čizmama koje treba da budu one ribarske. Jednostavno, to je borba koja traje pola sata, sat, i to vreme u vodi čovek provodi. Dešavalo se ranije da u većim dubinama, pojavi ugljen monoksid, koji zna da prvo omami onoga ko je dole i da jednostavno taj čovek bude nemoćan da bilo šta javi, da nešto dole nije u redu i onda se dešavalo da ima i smrtnih slučajeva.

