HAPŠENJE U NIŠU: Muškarac (29) provalio u dve prodavnice, restoran brze hrane, pekaru i ukrao novac

Policija je rasvetlila četiri teške krađe i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila M. V. (29) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivična dela krađe.

- On se sumnjiči da je, u poslednjih mesec dana, provalio u dve prodavnice, restoran brze hrane i pekaru i ukrao novac.Takođe, sumnja se i da je provalio u još jednu prodavnicu iz koje ništa nije ukrao, pa se tereti i za krivično delo teška krađa u pokušaju. Za sada nije poznato koliko novca je odneo iz obijenih lokala. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.