KAKO JE BALKANSKI KARTEL UJEDINIO KAVČANE I ŠKALJARCE? Dok su nišanili jedni druge zajedno švercovali kokain! Cilj je bogaćenje

Pripadnik bande pljačkaša "Pink Panter" Mladen Lazarević, čije je ubistvo prema priznanju svedoka saradnika pripremao klan Veljka Belivuka i to po naređenju vođe kavčana Radoja Zvicera, sa Zvicerom je učestvovao u švercu više od sedam tona kokaina kao pripadnik balkanskog kartela! Tri velike zaplene najmoćnijem narko-klanu dogodile su se 2020., u vreme kada je Belivukov klan, po nalogu Zvicera ubio i Lazarevićevog kuma Milana Ljepoju u kući strave u Ritopeku!

Belivukov klan, kako je Kurir pisao, Mladenu Lazareviću dao je nadimak Mladenče a njegovu likvidaciju pripremali su 2020. u Beogradu.

- Balkanski kartel je, prema optužnici, funkcionisao na način da su imali svog čoveka koji je direktno u Kolumbiji od proizvođačak kupovao ogromne količine kokaina. Imali su svoje firme, prekookeanske brodove za koje su sami regrutovali posadu, uglavnom mornare iz Crne Gore. Imali su svoje ljude u lukama u koje je kokain, skriven u legalnim tovarima banana, kakaa ili metala bio sakriven. Najčešće je u jednom tovaru bilo kokaina koji je naručilo više osoba, ali je organizaciju vodilo svega nekoliko ljudi, među kojima su bili Zvicer i Lazarević. Svako bi za svoj deo dao novac, troškove ali i rizik da budu otkriveni su delili - objašnjava sagovornik Kurira.

Pljačka u Dubaiju Mladen Lazarević postao je poznat javnosti posle čuvene pljačke Pink Pantera u Dubaiju 2007., u kojoj je učestvovao sa Milanom Ljepojom. Tada su četvorica pljačkaša sa dva „audija A8" došla do tržnog centra „Vafi siti" u Dubaiju. Beli „audi" parkirali su pored draguljarnice „Graf", dok su crnim automobilom, vozeći u rikverc, razbili izlog zlatare. Iz automobila su potom istrčala trojica maskiranih muškaraca i za samo minut i po utrčali u zlataru, oteli dve vreće pune nakita, vratili se u auto i pobegli. Vrednost nakita bila je 11 miliona evra. U pljački su učestvovali i sada pokojni Borko Ilinčić, a navodno i Milan Ljepoja, koga je u decembru 2020. brutalno ubio klan Veljka Belivuka. Belivukov klan, podsetimo, uhapšen je 4. februara 2021.

- Ova kriminalna grupa najbolji je dokaz da iako vode rat do istrebljenja u kom je za 10 godina ubijeno više od 60 ljudi, primarni interes je sticanje enormnog bogatstva - dodaje sagovornik Kurira.

O pripremama ubistva Lazarevića 2020., po nalogu Radoja Zvicera, pred Specijalnim sudom u Beogradu govorili su svedoci saradnici protiv Belivukovog klana Bojan Hrvatin i Srđan Lalić. Kada su u sudnici prikazane fotografije koje je sačinila policija tokom uviđaja, a na kojima su se videle dve kacige u bunkeru na stadionu Partizana Lalić je rekao "to su kacige koje su bile spremne za ubistvo Mladenčeta, tu bi negde trebalo da bude i prigušivač".

Hrvatin je pred sudom ispričao da je njegov zadatak bio da sa Lalićem učestvuje u pripremana. Najpre su u kafić u koji je dolazio uspeli da se nakače na video nadzor, a potom su iznajmili i stan u zgradi na Novom Beogradu u kojoj je živeo Lazarević.

- Radoje Zvicer je bio zadovoljan, čak je i on gledao snimke iz kafića - naveo je Hrvatin.

Prema njegovom svedočenju, locirali su BMW koji je vozio, pronašli "pogodno mesto" za ubistvo u zgradi, pratili i znali sve njegove navike i angažovali ubice iz Bosne i Hercegovine.

- Bilo je par pokušaja, ali su propali jer je ispalo da je taj jedan od ubica rođak škaljarca a mi smo to provalili i oni su zbrisali sa štek stana - ispričao je tvrdeći da je Radoje Zvicer rukovodio tom akcijom.

Arsenal oružja Mladenče sa Ljepojom nabavio snajper Prema navodima Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u stanu u Nišu koji je kupljen specijalno za tu namenu Mladen Lazarević je čuvao arsenal oružja. Kako se navodi, u aprilu 2020. organizovao je kupovinu snajpera "ruger", sa odgovarajućom municijom i optičkim nišanom. U jednoj od poruka krajem juna 2020. Lazarević se sa nekoliko osumnjičenih dopisuje sa Ivanom Cvetkovićem oko snajpera i municije i obaveštava ga da će mu "pisati Zvonce". Zvonce je inače bio nadimak ubijenog Ljepoje. - Braćo jel ste razmišljali da se malo sklonimo neko vreme, ako bude trebalo? - piše nekoliko dana posle hapšenja Belivukovog klana Lazarević na čet grupu.

- Radoje Zvicer je rukovodio, on je našao te Bosance preko Bosanca iz zatvora. Veljko mi je rekao da bi za taj posao dobio 25.000 evra - naveo je. Drugi svedok saradnik Srđan Lalić, pred sudom je ispričao da je motiv za ubistvo Lazarevića bilo to što je Zvicer sumnjao da je on sa kumom Milanom Ljepojom učestvovao u pripremi atentana na njega u Ukrajini krajem maja 2020.

- U međuvremenu se saznalo da nije učestvovao u Ukrajini, ali priprema njegovog ubistva, iskorišćene su tako što mu je Zvicer sve to poslao i rekao da želi da ga ubije škaljarski klan, i tako ga je uvukao u taj sukob i pridobio na svoju stranu - otkrio je Lalić.

