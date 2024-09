"DOĆI ĆU PO TVOJU DUŠU!" Ovako je uhapšeni Srbin pričao o životu iza rešetaka: Sve ću vas poklati! Robijao sa Bagzijem

Vladan Sretenović (48) uhapšen je u Zagrebu po Interpolovoj poternici Srbije, koja ga inače, traži zbog prebijanja iz 2016. godine. Sretenović je ranije bio u zatvoru 15 godina zbog ubistva taksiste 1998. godine, a javnost je za njega čula kada je snimljena emisija o njemu gde je pričao o svojim zatvorskim danima.

Do hapšenja je došlo tokom vikenda u Sesvetama, a prema pisanju hrvatskih medija njega je lišila slobode zagrebačka policija. Sretenović će biti saslušan u tužilaštvu, gde se izjasniti i o ekstradiciji iz Hrvatske u Srbiju. Inače, pre tri godine o Sretenovićevim zatvorskim danima snimljena je epizoda u jednoj dokumentarnoj seriji, u kojoj on govori o svojim zatvorskim danima. Prvi put je osuđen na 30 godina zatvora za ubistvo i razbojništvo 1998. godine, a kasnije mu je kazna prepolovljena.

vladan sretenović foto: Printscreen YT

- Moje ime je Vladan Sretenović i odgovorao sam za ubistvo i razbojništva. Imao sam ukupnu kaznu od 35 godina zatvora, ali mi je to prepolovljeno jer sam bio mlađi punoletnik i dobio sam 15 godina zatvora - rekao je u svom predstavljanju osuđeni robijaš na početku pomenute emisije, pa objasnio da je prvo bio u Centralnom zatvoru u Beogradu tokom istrage, a zatim je služio kaznu u Sremskoj Mitrovici.

- Iz malog mesta došao sam da se školujem u Beograd kod tetke i teče koji su bili na direktorskim pozicijama. Učio sam za konobara i škola mi je dobro išla, ali sam ja hteo da radim. Tada me je teča spojio sa jednim divnim čovekom koji je držao perionicu i vulkanizersku radnju, tamo sam počeo da radim kao čuvar.

Kako je objasnio Sretenović, u početku je sve bilo uredu, a njegova plata za početak u tom trenutku mu je bila 30 maraka, ali je on odmah dobio 70 maraka. Plata mu je, prema njegovim tvrdnjama, iz meseca u mesec samo rasla.

- Spletom nesrećnih okolnosti došlo je do ubistva. Pošto se gazda bavio vulkanizerskim poslom, jedan dan došao je jedan čovek iz Inđije i ponudio da prodajemo polovne gume. Vlasnik nije želeo to da radi, ali mi je pomogao u tome i dao mi je preve pare za tih prvih 100 guma - između ostalog je objasnio Sretenović i dodao:

- Upoznao sam tog taksistu preko preporuke i zajedno smo radili. Sve je bilo uredu, ali sam ja otišao na odsluženje vojnog roka. On je nastavio da radi, a kada sam se vratio tražio sam da mi da pare koje su moje. To je bilo nekih 85 guma, ali je on tada nastupio veoma bezobrazno prema meni, gurnuo me je, opsovao mi je majku, a majka je kod mene svetinja i nikada neću dati da mi se to vređa. Lupio mi šamar pred ljudima koji su tu bili.

Vladan Sretenović je zatim u emisiji ispričao da je potom poludeo, jer je hteo pare koje je zaradio.

- Rekao sam mu: "Doći ću po tvoju dušu!" Hteo sam da mu pobijem celu porodicu, ali do toga nije došlo i dobro je. Sreli smo se zatim kasnije i potegao je pištolj na mene, ali sam ja bio brži i ubio sam ga. To je bilo u novembru, decembru 1997. godine - kaže on i dodaje da je tada pobegao.

- Organizovao sam bekstvo i tada mi je u tome pomogao prijatelj iz Arilja koga sam doveo u Beograd i našao mu se za sve što mu ej trebalo. Bilo mi je žao njegove porodice, ali ja poštujem sebe ja sam te pare zaradio, nisam ih ukrao. To je moje.

U pomenutoj emisiji osuđenik navodi da mu se na početku, tokom istrage dok je bio u bekstvu stavljalo na teret da je ubio čak 11 taksista, ali je kasnije istragom utvrđeno da je ubio samo jednog sa kojim je sarađivao.

BAGZI BIO U SUPARNIČKOJ EKIPI TUKLI GA KLUPOM PO GLAVI Osuđenik je ispričao da je imao nekoliko incidentnih situacija tokom dugogodišnje robije. - Imao sam 19,5 godina i nisam dao na sebe. Nisam nikoga dirao prvi, a kada bi me dirali, bio sam spreman da ubijem nekog. Tako se jednom dogodila situacija u Centralom zatvoru kada me je neki lik provocirao koliko mogu da uradim sklekova, a ja sam mu rekao da mogu nekih 1.200, 1.300 ali da neću da se kladim iako mi je on nudio kuću i porše - prepričava osuđenik u emisiji i dodaje: - Dok sam bio na vežbanju, pored mene je bio jedan sitan mladić koji je radio sklekove. Tada je taj lik počeo "da me loži, ajde da vidimo tvojih 1.000 sklekova, takmiči se sa ovim momkom." Video sam ga i pomislio, mršav je mogu ja to. Međutim, kad smo počeli da radimo ja sam na 100, a on na 130, samo povećava. Ja se saberem i kažem sebi ti radi po seriji 100, umoriće se ovaj. nego nije bilo tako ja sam bio na 1.600, a taj momak na 2.000 sklekova. Kako je objasnio otišao je u kupatilo da se umije, znao je da ga je lik nasamario. Bio je, prema njegovim rečima, izigran i ljut pa je odlučio da ga obračuna. - Došao sam u sobu i video da su mi stvari premeštene. Bio sam ljut rekao im: "Sve ću vas poklati, ako mi stvari ne vratite na mesto. Hoću da se sve vrati kako je i bilo!" Izašao sam, a kada sam se vratio sve je bilo na svom mestu. Tada je taj lik koji me je nasamario pokušao da izgladimo stvari, ali ja nisam hteo - rekao je on i objasnio da je tada od njegove ekipe dobio brutalne batine. - U toj ekipi su bili taj čovek, Bagzi, Zoran Nikolić Zlotvor. Branio sam se, ali sam dobio klupu u glavu. Osetio sam da mi lije krv, potom i drugu klupu u glavu. Razbili su mi glavu na dva mesta. Završio sam u samici i rekao im sam da ću sam ovo rešiti. Komandiri su me upozoravali da to ne radim, a ja sam zapretio da ću ih redom sve ubiti. "Doći ću i ubiću i tebe, i tvog kuma i sve vas" - tako sam im pretio.

ZATVOR BIRAM DA IDEM U SMRT Vladan Sretenović je zatim objasnio da je posle tih incidenata prebačen u Sremsku Mitrovicu. On je zatim ispričao da se u zatvorima često dešavaju tuče i maltretiranja među zatvorenicima u tom periodu kada je on služio kaznu, kao i da je bio deo pobune u zatvoru. - Biram da idem u smrt! Neću da me neko bije - rekao je on i objasnio da se u zatvoru se dogodila i situacija gde je jedan muškarac napao zatvorskog čuvara koji ga ja prethodno tukao. Kako je ispričao tada je osuđenik tučen tri dana, gde je dobio preko 1.000 palica od strane stražara i da je on organizovao da mu je pomogne. - Rekao sam ostalima da ću iseći vene i na taj način odvući pažnju kako bi prestali da ga tuku. Kako ga ne bi ubili. Skupio sam 26 ljudi koji su gutali predmete, sekli vene, ko je šta uspeo kako bi pomogli čoveku da preživi. Napravili smo pobunu da bi ostao živ. Kako je osuđenik naveo u pomenutoj emisiji za krivična dela koja je počinio izjavio je da se ne kaje. - Nemam nimalo grižu savest što sam ubio taksistu. Ne diraj me i neću te dirati, diraj me i ubiću te - rekao je Vladan Sretenović koji je sada opet uhapšen zbog novog krivičnog dela.