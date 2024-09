"ČULE SU SE KOČNICE, PA UDARAC... PREVRNUO SE PAR PUTA" Pojavio se svedok Lukine nesreće: Vičem "Alo, alo", a muzika gruva

"Auto je bio prazan, unutra nema nikoga, a muzika gruva na maksimumu. Vičemo: "Alo, alo!", niko se ne javlja", kaže Aleksandar Grbić, očevidac stravične nesreće u Mladenovcu u kojoj je učestvovao Luka Vuksanović (26), čije telo je pronađeno nakon devet dana potrage.

Grbić je do detalja opisao kako je izgledala saobraćajna nesreća, ali i momenti nakon nje.

- Ja sam bio kod kuće u dvorištu. Samo su se čule kočnice, pa udarac, pogledao sam i video automobil kako se prevrće par puta. To su bile sekunde. Strašno. Spustio sam crevo, potrčao sam, ali vidim da je kapija zaključana, morao sam da se vratim po ključ. Otključao sam kapiju, potrčao, to je možda minut, minut i po. Već dve, tri osobe su bile tu. Mislim da je neki dečko koji je stao kolima i bio je tu još neko iz ove kafane. Došao sam, auto je bio prazan, unutra nema nikog, a muzika gruva na maksimumu. Vičemo: 'Alo, alo!', niko se ne javlja - priča Grbić o tragičnoj večeri kada je nastradao Luka Vuksanović.

On dodaje da je zatim ušao u automobil kako bi smanjio muziku, te su nakon toga nastavili da viču u nadi da će se neko odazvati i da će nešto čuti.

- Ne čuje se ništa, ništa se i ne vidi. To je šok. Zvali smo policiju, Hitnu pomoć. Iskreno, posle 4,5 minuta su stigli, to me je oduševilo da su tako brzo stigli - kaže Grbić.

"Ljudi su hteli da pomognu"

Kako objašnjava, on je otišao do kuće kako bi uzeo reflektor koji ima, te je osvetlio taj prostor kako bi mogli da nešto da vide.

- Ušli smo u tu travu koliko smo mogli, nekih 10 do 20 metara. Gledali smo, tražili, nema nikog. Sve više i više ljudi se okupilo. Za 10 do 15 minuta nas je bilo više desetina, oko 40, 50. Ljudi su hteli da pomognu - kaže on.

Grbić navodi da je potraga trajala dugo.

- Mi smo sa policijom tražili pola sata, a onda je došla specijalna jedinica policije. Telefon, dokumenta, sve je bilo tu. Nažalost, to veče ništa nije pronađeno. I vatrogasci su došli, podigli su reflektore, osvetlili su celi teren, i oni su ušli u travu. Pokušavali su da ga nađu, ali nažalost, nisu uspeli - kaže naš sagovornik.

Lukino telo je pronašao policajac juče oko 12 sati nakon devet dana potrage.

