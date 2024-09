MALOLETNIKA OTELI I PRETUKLI ZBOG NOVČANOG DUGA! Advokat Todorović za Kurir televiziju: Evo šta čeka nasilnike iz Obrenovca

Podsetićemo na vest da su, zbog novčanog duga, trojica mladića otela i pretukla maloletnika u Obrenovcu. Ono što posebno zabrinjava je to što je ovo drugi slučaj brutalnog nasilja nad maloletnicima u poslednjih pet dana.

Novinarka Kurira Ksenija Stojiljković je u razgovoru sa sagovornikom advokatom Nemanjom Todorovićem saznala kolika kazna je predviđena i šta čeka počinioce ovog krivičnog dela.

- Sve zavisi od okolnosti slučaja, odnosno do kakvih je povreda došlo, pa će i u tom smislu biti kvalifikacija tužioca. Imali smo slučaj da je slomljen nos jednom od maloletnika kada ih je vlasnik pumpe uhvatio i rešio da uzme zakon u svoje ruke. Tu je zaprećena kazna od jedne, pa do osam godina, s obzirom na to da se radi o teškoj telesnoj povredi, pa je i u ovom slučaju to jedna od mogućih kazni. Doduše, ne znamo na koji način će tužioc da kvalifikuje ova krivična dela, pa će i od toga zavisiti koji će biti opseg tih krivičnih dela, kao i to koliko ih je načinjeno - započeo je Todorović.

Advokat je izneo okvirne kazne, s obzirom na to da je poznato da se radi o otmici i nanošenju povreda:

- Sud izriče jedinstvenu kaznu, odnosno ne sabira kazne za kaznu zatvora, nego se izrekne jedinstvena, koja se stavlja za sticaj dela, dakle za oba krivična dela, pa će izreknuti jednu kaznu. Pa ćemo videti sve od stava suda, okolnosti slučaja, dokaza koji budu izvedeni, ali i samoj ozbiljnosti krivičnih dela.

