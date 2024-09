3 SCENARIJA POGIBIJE LUKE VUKSANOVIĆA Šta se desilo za samo 40 sekundi? Porodica mladića traži odgovore, ovo će sve razjasniti

Više od deset dana već traje misterija nesreće u kojoj je stradao Beograđanin Luka Vuksanović (26) kada je imao tešku saobraćajku na putu ka Mladenovcu, nakon koje se danima vodio kao nestao. Njegovo telo, podsetimo, pronašao je jedna od pripadnika policije na 100 metara udaljenosti od mesta gde je Luka imao udes, i to u gustom žbunju visine oko 70 centimetara.

Kako je tačno došlo do nesreće i kako je mladić iz Beograda završio u jarku, kao i da li je moguće da niko od porodice koji su od prvog dana bili uključeni u potragu, nije naišao na njegovo telo, pitanja su koja su za sada ostala potpuno nerazjašnjena.

Sagovornici Kurira tvrde da postoje tri moguća scenarija - da je Luka ispao iz automobila nakon silovitog udarca i na mestu ostao mrtav, potom da postoji mogućnost da je mladić bio živ posle udarca u bankinu, a onda izašao iz automobila potpuno dezorijentisan. Pokušavajući da nađe pomoć, našao se u šumi i od zadobijenih povreda, ostao da leži tu. Treća solucija je najmanje verovatna, međutim, članovi Lukine porodice sumnjaju i na to.

- Ovih dana im svašta prolazi kroz glavu, bespomoćno su tragali danonoćno za njim, a onda im je rečeno da je nađen mrtav na mestu koje su obišli po nekoliko puta. Svi su u čudu kako momka od 180 cm niko nije primetio u travi. Svi iz porodice su u strahu da je Luka nakon udesa nesvesno izašao iz automobila i da ga je neko od prolaznika udario vozilom, te mladićevo telo pomerio u žbunje i pobegao - kaže izvor blizak porodici za Kurir i dodaje da se ne isključuje nijedna mogućnost, upravo zbog prometne ulice gde se sve dogodilo, ali i toga da kamere na naplatnoj rampi kuda je prošao Luka, nisu ništa značajno zabeležile te večeri.

Naš sagovornik potom podseća da je jedina nadzorna kamera ona na naplatnoj rampi koja se nalazi na ulazu u ovo prigradsko naselje, zabeležila Vuksanovića dok razgovara sa jednom radnicom, jer mu se navodno nije očitala naplata. On, nakon toga, nastavlja i sedam kilometara dalje, automobilom udara u bankinu.

- Radnica je prepoznala mladića, ali ništa više od toga nije imala da doda. Međutim, iz policije su rekli, sudeći po snimcima koje su videli, da se posle 40 sekundi od nesreće, pojavila žena u kolima koja se zaustavila na tom mestu, ali ona je ispričala da u slupanom vozilu nije zatekla nikoga. Prosto je neverovatno da za 40 sekundi neko samo nestane, pitanje je šta se tu zapravo dogodilo - rekao je naš sagovornik.

Nekoliko ljudi iz okoline i obližnjeg restorana ubrzo su takođe istrčali do mesta nesreće, ali i njih je zatekao jezivi prizor.

Svedok

"Auto je bio prazan, unutra nema nikoga, a muzika gruva na maksimumu. Vičemo: "Alo, alo!", niko se ne javlja", ispričao je za medije Aleksandar Grbić, očevidac stravične nesreće u Mladenovcu. On je do detalja opisao kako je izledala nesreća, ali i šta je zatekao na mestu užasa.

Luka Vuksanović foto: Društvene mreže, Kurir

- Ja sam bio kod kuće u dvorištu. Samo su se čule kočnice, pa udarac, pogledao sam i video automobil kako se prevrće par puta. To su bile sekunde. Ušao sam u kuću po ključeve kapije i kada sam dotrčao do mesta udesa, u autu nije bilo nikoga, a muzika gruva na maksimumu. Vičemo: 'Alo, alo!', niko se ne javlja - priča Grbić o tragičnoj večeri kada je nastradao Luka Vuksanović. Grbić je potom otrčao do kuće po reflektor koji ima kako bi osvetlili ovo područje, a potraga je, kako kaže, to veče trajala dugo.

- Ušli smo u tu travu koliko smo mogli, nekih 10 do 20 metara. Gledali smo, tražili, nema nikog. Sve više i više ljudi se okupilo. Za 10 do 15 minuta nas je bilo više desetina. Ljudi su hteli da pomognu, ali nažalost ni traga te večeri - ispričao je očevidac.