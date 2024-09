"PUTUJ MALI PRIJATELJU TAMO GDE NEMA BOLA" Novinarka se oprostila od nastradalog Luke, otkrila i njihove poslednje poruke! (Foto)

Novinarka Olivera Konatar na svom profilu na društvenim mrežama podelila je fotografije uz potresan tekst u kom se oprostila od mladića Luke Vuksanovića (26) iz Beograda koji je 26. avgusta imao saobraćajnu nesreću kod Mladenovca, a njegovo telo nađeno je 2. septembra.

Nesreća se podsetimo, dogodila 26. avgusta u večernjim časovima na delu puta Beograd-Mladenovac kod skretanja za Sopot. Porodica je prijavila nestanak, a danima nakon toga nađen je u žbunju na 100 metara od mesta gde se dogodila saobraćajna nesreća. Njegova porodica i prijatelji od tog trenutka su neutešni i ne mogu da se pomire sa činjenicom da više nije među živima, iako su u danima potrage imali tračak nade da je ipak ngde živ i zdrav.

novinarka objavila potresnu poruku povodom stradanja prijatelja luke vuksanovića foto: Printscreen Instagram

Olivera Konatar na Instagramu objavila je dve crno bele slike uz tekst, u kome opisuje njeno prijateljstvo sa nesrećnim mladićem Lukom Vuksanovićem.

- Bio si moj najmlađi prijatelj, najluđi i najhrabriji kog znam. Bio si najmlađi tata u mom okruženju sa velikim srcem i neizmernom željom da uvek ideš protiv svega što se mora. Često te nisu razumeli, a bio si mlado biće sa teretima velikim kao nebo. Imao si velike snove i išao si ka njima. Često bi se pravio da nemaš emocije prema onome što se oko tebe dešava, a i one su bile velike kako nebo. Tako ti je bilo lakše, tako si naučio kao dečak. Iza sebe si ostavio porodicu koja je verovala da će doći mirniji dani, da će gledati tvoju sreću i da će proći svi inati sa kojima si se rodio, i sa kojima si i otišao - napisala je novinarka u prvom delu objave, a zatim je nastavila:

prijatelji i policija pretraživala teren u blizini nesreće, a onda je stigla tragična vest da je nađeno njegovo telo foto: Marko Karović, Drustvene Mreže

- Uteha je to što znamo da si negde gore siguran i da si do poslednjeg dana znao koliko si blagosloven ljubavlju svoje porodice.

Novinarka je zatim dodala i da se seća poslednjeg poziva i poruke koju je dobila od tragično nastradalog mladića.

- Poslednjih dana se setim svakog tvog poziva i upozorenja da ne pričam nikome to što ćeš mi reći. Verujem da si me zvao zbog osećaja da nisi jedini koji reaguje srcem, a ne glavom. Jedna od poslednjih poruka koju si mi poslao je da treba da budem ponosna zbog situacije u kojoj si reagovao smireno. I bila sam. Hvala ti što si uvek imao vremena. Hvala što si šetao sa mnom kad mi je bilo teško. Hvala što si me zvao da šetamo kad je tebi postalo teško. I poslednje, hvala što si nas sve podsetio koliko je važno da volimo svoje najbliže pre nego odu. Putuj mali moj prijatelju tamo gde nema bola - napisala je u objavi ispod koje su se samo nizali tužni komentari.