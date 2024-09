"BIO SAM KOD ZUBARA, POPIO SAM 2 PIĆA, A INAČE NE PIJEM" Počelo suđenje za smrt kadeta Vojske Srbije! Vozač izneo šok odbranu

Vozač Branislav R. (44) koji je okrivljen da je 9. jula 2022. godine izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao tada dvadesetogodišnji Nikola Grujić, kadet Vojske Srbije iz Čačka danas je pred Višim sudom u Beogradu izneo svoju odbranu u kojoj je izjavio da se ne seća ničega vezano za nesreća i da mu prva sećanja naviru tek kad je već bio u policiji.

Branislav R. se, da podsetimo, na pripremnom ročištu izjasnio da se ne oseća krivim, a danas je objasnio i šta je radio pre nesreće.

- Izuzetno mi je žao zbog svega što se desilo, izražavam duboko žaljenje zbog svega, njegovoj porodici je najteže sada. Ja o događaju mogu da kažem samo ono čega se sećam, a momenta nesreće i onoga što se desilo tačno pre i posle toga, toga se ne sećam - rekao je okrivljeni u svojoj odbrani i dodao:

- Tog jutra sam bio kod zubara, drug mi to radi i pozvao me da mi kaže da ima slobodan termin da možemo da nastavimo ono što smo započeli, da mi stavi krunicu. Pošto se ja plašim zubara, tražio sam i on mi je dao tri anestezije i uradio sve. To je bilo oko 10 ujutru.

Kako je ispričao, on je već tu bio opušten i ošamućen, a dok ga još nije popustila anestezija otišao je da popije kafu u ugostiteljski objekat u kojem je stalno boravio.

- Oko pola 12 recimo sam otišao u taj lokal, a tamo je jedan poznanik dočekivao goste jer je pravio ćerki svatove i on me je pozvao da nazdravimo. Bio je tu, čašćavao nas sve, a ja sam popio dva piće i od tog momenta se više ničega ne sećam - rekao je okrivljeni i dodao:

- Ja inače ne pijem i to je za mene i previše. Prvo čega se sećam je bilo kad mi je već bilo određeno policijsko zadržavanje i tada sam se stalno raspitivao za Nikolu, da mi kažu kako je, pokušao sam da se setim svega. Ja sam tek od tadašnjeg advokata saznao da sam se udaljio sa lica mesta i da sam bio sa prijateljem u kolima. Trebalo je samo da odemo do jednog lokala koji je kilometar odatle i da se vratimo, ali desilo se to što se desilo...

Na pitanje sudije kako se onda ne oseća krivim, ako se ne seća ničega, Radoš je odgovorio: "Zbog toga što se ne sećam ne mogu da prihvatim da sam kriv i da sam pobegao sa lica mesta".

Radoš je, kako se navodi u optužnici, svojim vozilom naleteo na Nikolu koji je šetao trotoarom sa svojom devojkom, a u trenutku nesreće navodno je imao 2,42 promila alkohola u krvi.

