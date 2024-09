HRVATU KOJI JE KRIJUMČARIO MIGRANTE U ZAJEČARU ODREĐEN PRITVOR DO 30 DANA: Evo kolika ga robija čeka u Srbiji

Više javno tužilaštvo u Zaječaru odredilo je pritvor do 30 dana državljaninu Hrvatske B.M.(35) zbog sumnje da je izvršio nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Njega je policija uhvatila na delu.

- Uhapšeni B.M. je vozio "fijat dukato", a u tovarnom delu je bilo 33 iregularna migranata, i to u momentu kada ga je policija zaustavila i otvorila zadnji deo vozila. Njemu će se suditi u Srbiji jer je ovde počinio krivično delo. Po zakonu, neosporna je kazna zatvora i to u trajanju od dve do 12 godina. Sada je u pritvoru do 30 dana – saznajemo nezvanično u zaječarskom Tužilaštvu.

Viši sud u Zaječaru odlučiće koliko godina će uhapšeni Hrvat provesti na robiji, ali po zakonu, to će biti najmanje dve godine. Obzirom na okolnosti, i da je bilo više lica migranata, kazna će verovatno biti veća.

Da podsetimo, on je prokrijumčario ljude iz Bugarske u Srbiju van državne granice.

Bonus video:

00:45 Uhapšeni zbog sumnje da su kao pripadnici kriminalne grupe krijumčarili migrante