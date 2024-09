OTAC OŠIŠANOG DEČAKA ZA KURIR: Opet ponavljam, sramota me je što je to uradio, ali...Novi detalji iz istrage - isplivao i snimak

Više javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je zahtev pančevačkom sudu za pokretanje postupka protiv trojice maloletnika starih 15, 14 i 12 godina iz Bele crkve zbog sumnje da su 25. avgusta opljačkali benzinsku pumpu. Otac jednog od tinejdžera rekao je za Kurir da je to normalan sled okolnosti s obzirom na to da su počinili krivično delo.

Pa da podsetimo, u večernjim časovima 25. avgusta u selu pored Bele Crkve došlo je do pljačke pumpe. Naime, kako smo ranije prenosili, a kako se i vidi na video snimku krađe, tinejdžeri su upali kroz prozor na pumpu. Jedan od njih je maskiran majicom preko lica iz frižidera uzeo četri limenke energetskog pića, dok je drugi dečak uzeo novac iz fioke kod stola. Dva dana kasnije, 27. avgusta, vlasnik pumpe zajedno sa sestrom. navodno je tukao maloletne delikvente, a onda ih je terao da se međusobno šišaju dok ih je on, navodno, snimao.

ošišani i pretučeni maloletnici nakon pljačke benzinske pumpe foto: Privatna Arhiva, Shutterstock

- Znam da je moj sin dobio krivičnu prijavu za krivično delo teška krađa, kao i njegovi prijatelji. Iskreno, ja sam to i očekivao s obzirom na to da su se dogovorili, a zatim i opljačkali pumpu. Video sam i snimak, a i sin mi je priznao da je to uradio, ukrao je četri limenke i treba da odgovara za to - kaže u jednom dahu otac maloletnika (ime i prezime poznato redakciji).

- Opet ponavljam, sramota me je što je to uradio, ali sada će da se nauči pameti i da odgovara pred zakonom. Takođe, naveo bih i za dalji sled događaja vlasnik pumpe i njegova sestra nisu smeli da ih tuku i maltretiraju nego su trebali da puste nadležne da rade svoj posao, kao što i vidite biće kažnjeni. Svako treba da odgovara za ono što je uradio - deca za pljačku, a ovo dvoje za maltretiranje dece. Svako će dobiti šta zaslužuje i to je najpoštenije.

Maloletni pljačkaši imaju traume Kako je objasnio naš sagovornik, dečaci nakon torture koju su navodno preživeli imaju strah. - Jedan od njih od straha mokri uveče u krevet. Uplašeni su, i nadaju se da neće sresti vlasnike pumpe. Ovo je sve moglo drugačije da se reši. Nije moralo nasilno i da imaju traume - rekao je sagovornik.

U ovaj slučaju, osim Višeg javnog tužilaštva u Pančevu koje je pokrenulo postupak protiv maloletnika uključilo se i Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu, koje je pokrenulo postupak protiv vlasnika pumpe.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu potvrdili su da je u toku postupak i za pljačku pumpe i za maltretiranje maloletnika. U saopštenju ovog tužilaštva navedeno je da su maloletnici prijavili brata i sestru vlasnika benzinske pumpe N. A. i T. M. Osnovni sud u Vršcu doneo je rešenje kojim se određuje mera zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije sa određenim licima i posećivanje određenih mesta.

Inače, otac osumnjičenog dečaka protiv koga je podignuta krivična prijava, ranije je objasnio kako je došlo do sukoba sa vlasnikom pumpe.

Snimak pljačke benzinske pumpe 25. avgusta

01:25 Maloletnici pljačkaju benzinsku pumpu kod Bele Crkve

- Deca su uradila to što su uradila, nema nazad. Sramota me je zbog krađe, ali vlasnik kog su opljačkali nije smeo da ih tuče i maltretira. Namamio ih je pričao da treba da se izvinu i njegovoj sestri koja je takođe, oštećena stana jer je suvlasnik firme. Otišli su kod njih kući, a oni su u dvorištu počeli da ih udaraju rukama i nogama - rekao je on ranije i dodao:

- Jednom od njih je slomio nos, pa ga je polivao crevom da opere krv. Seo ih je u kola, a onda je hteo da ih ošiša, ali pošto je bila gužva kod frizera kupio je mašinicu. Dovezao ih do pumpe koju su opljačkali, i naredio im da se međusobno šišaju dok ih on snima.