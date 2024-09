NIKOLE VIŠE NEMA, A BIO JE SAMO DETE! Najmlađa žrtva Uroša Blažića da je živ danas bi napunio 16 godina

Nikola Milić (14) iz Malog Orašja kod Smederava je najmlađa žrtva pomahnitalog ubice Uroša Blažića (22) iz Dubone kod Mladenovca kome se sudi pred Višim sudom u Smederevu, ali u zgradi Specijalnog suda u Beogradu iz bezbednosnih razloga, za masakr koji je počinio 4. maja prošle godine. Nikola je jedan od žrtava Blažića, a da je živ tinejdžer bi danas napunio 16 godina.

Podsetimo, Nikola Milić je jedan od žrtava koje je te večeri 4. maja 2023. iz kalašnjikova ubio okrivljeni Uroš Blažić koji se tereti za krivično delo teško ubistvo i za nedozvoljeno oružje i njemu po zakonu preti maksimalna kazna do 20 godina zatvora, s obzirom na to da je u vreme izvršenja krivičnog dela imao manje od 21 godine. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, koja je podignuta u oktobru prošle godine obuhvaćen je i Radiša Blažić, otac ubice koji se tereti da je nabavio nelegalno oružje kojim je njegov sin počinio masakr.

Dragana Vujadinović, majka ubijenog Nikole Milića na svom Fejsbuku podelila objavu iz 2022. godine kada je svom sinu za rođendan napisala: "Srećan rođendan dušo moja!" uz nekoliko njegovih fotografija. Ovu današnju objavu prate samo tužni emotikoni. Ispod objave samo su se nizali tužni komentari.

- Srećan drugi nebeski rođendan i nadam se da te moj Mare čuva tamo gore. Dušo, srećan rođendan - samo su neki od komentara, a zatim je usledila i tužna poruka Olivere Mitrović majke pokojnog Marka Mitrovića (18) koji je ubijen u masakru:

- Šta reći, šta poželeti. Srećan rođendan našem malom anđelu, neka te čuvaju drugari.

Zatim su usledili komentari: "Anđeli nikad ne umiru, ostaju zauvek. Srećan rođendan.", Dušo mila...samo da plačeš."

Takođe, rođendan Nikoli, dečaku koji je imao velike snove, trenirao fudbal, išao u školu i sigurno nikome ništa nije uradio da dočeka i doživi ovakvu crnu sudbinu, čestitali su i ostali članovi porodice ubijenih mladića.

O krvavom danu i o tome kako se osećaju nakon nezapamćenog zločina u sudnici u Ustaničkoj ulici pre mesec dana pričali su Nikolini roditelji koji su za govornicu došli u majicama sa fotografijama ubijenih mladića. Nikolin otac, Dejan Milić naveo je da ostaje pri svemu što je rekao u tužilaštvu u Višem sudu u Smederevu i obratio se okrivljenima koji sede u boksu. "Pogledaj monstrume, pričaš juče o vaspitanju, a napravio si i vaspitao monstruma! I ne mora ovaj sud da ti sudi, mi ćemo!"

Njegova supruga Dragana Vujadinović izašla je zatim za govornicu, gde je prvi put dala iskaz. Ona je ispričala da je Nikola sa bratom Mihajlom otišao u Ravni gaj da se vidi s drugovima. Posle oko sat i po vremena čula je prvi, pa drugi rafal, a potom pojedinačne pucnje.

- U roku od par minuta pozvao je stariji sin da kaže da neko puca na njih. Muž i svekar su istog momenta krenuli tamo, ja nisam uspela da izađem dovoljno brzo da stignem da uđem u automobil. Zvala sam Nikolu, ali se nije javljao. Imao je samo 14 godina, dete koje nikom ništa nije uradilo. Znala sam da nešto nije u redu jer ne postoji situacija u kojoj mi se Nikola ne bi javio. Suprug mi je javio da je pogođen u glavu i da je bez svesti. Sećam se kovčega koji ulazi u našu kuću. Nikole više nema, a bio je samo dete - ispričala je.

Kao mnogi drugi roditelji, ona se na današnjem suđenju obratila direktno Urošu Blažiću.

- Uroše, pogledaj dobro ovu decu, monstrume! Pogledaj ovu decu, platićeš - rekla je, pokazujući slike ubijenih na svojoj majici.

NAJLEPŠIH 14 GODINA U ŽIVOTU

Inače, u maju ove godine nekoliko dana nakon pripremnog ročišta koje je zbog bezbednosti odloženo u Višem sudu u Smederevu, Nikolin brat je na društvenim mrežama objavio potresnu poruku uz nekoliko zajedničkih fotografija.

- Brat, brat je najveće bogatstvo koje možete imati i ako nikada nećete iskazati tu ljubav zagrljajem to ćete iskazati na neki drugi način neki vaš način. Dugo vremena je prošlo mili moj od kako nisi sa mnom, od kako više nema ko da me sačeka kad se kasno vratim kući i večera sa mnom, od kako nema više moje desne ruke i moje pomoći kad god da mi zatreba - napisao je neutešni brat, a zatim dodao:

mihajlo milić, brat ubijenog nikole milića foto: Petar Aleksić

- Znam da si tu i da vidiš sve i da mi i dan danas pomažeš na neki svoj način jer si uvek bio takav, ali nedostaje puno svaki naš trenutak zajedno makar to bilo samo ležanje u krevetu ili čak igranje fudbala u dvorištu uz neku pesmu sve je to sad prazno bez tebe. I ako sam ti možda ja bio uzor po pričama mnogih, zapravo sam ja sve vreme hteo da budem kao ti tako pozitivan, dobar i vredan tako jak i hrabar. Najsrećniji sam čovek jer sam imao priliku provesti sa tobom najlepših 14 godina svog života i podeliti svaki trenutak sa tobom bilo to da je sreća ili tuga. Hvala ti na svemu što sam naučio od tebe. Najviše te voli tvoj Miki - napisao je Mihajlo Milić.