UHAPŠEN PLJAČKAŠ IZ TUTINA: S leđa napao vlasnika menjačnice i oteo mu 60.000 evra - policija brzo reagovala

Policijska stanica u Tutinu rasvetlila je slučaj pljačke menjačnice, zahvaljujući danonoćnom radu i brzoj reakciji. Uhapšen je A.S. (38), osumnjičen za krađu 60.000 evra iz menjačnice u centru grada. Pljačka se dogodila pre nekoliko dana, a tokom incidenta, osumnjičeni je fizički napao vlasnika menjačnice (1953), pre nego što je pobegao s novcem.

Vlasnik mjenjačnice napadnut je od strane A.S. (38), koji je bio obučen u crni duks s kapuljačom na glavi i maskom. Napad se dogodio dok je vlasnik išao putem od kuće do menjačnice. A.S. mu je prišao s leđa i zadao nekoliko udaraca u glavu, usled čega je pao. Lopov je iskoristio trenutak i ukrao 60.000 evra.Napadnuti čovek je doživeo lakše povrede i bio je u Opštoj bolnici Novi Pazar.

Policija je brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog.

A.S. će u narednim danima biti izveden pred sud, gde će odgovarati za krivična dela pljačke i nanošenja telesnih povreda.

Stanovnici Tutina izrazili su zahvalnost policiji, ističući da se osećaju sigurnije nakon što je ovaj slučaj uspešno rešen. Jedan građanin, koji je želeo ostati anoniman, izjavio je:

"Svaka čast našoj policiji. Brzo su reagovali i rešili slučaj, što nam daje osjećaj sigurnosti u našem gradu".

Kurir.rs/Sandžak danas

Preneo: R.J.