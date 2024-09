"NIJEDAN EVRO NISAM ZARADIO OD KRIMINALA, ALI OVO NEĆU REĆI" Policajac osumnjičen da je Šariću odavao službene tajne izneo odbranu

Bivši šef Odseka za obezbeđenje ličnosti u Upravi policije Crne Gore, Jugoslav Raičević, juče je saopštio pred Višim sudom u Podgorici da 30 godina radi u toj instituciji i da nijedan evro nije zaradio od kriminala. On je, podsetimo, u pritvoru zbog sumnje da je službene tajne odavao Milanu Vučiniću, navodnom članu organizovane kriminalne grupe Pljevljaka Darka Šarića.

Darko Šarić foto: Ana Paunković

Iznoseći odbranu, okrivljeni je istakao da je svoj posao obavljao časno i da pošteno živi sa porodicom. Raičević je rekao da ostaje pri odbrani koju je izneo kada je saslušavan od strane Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), navodeći da njihovu optužnicu razume jezički, ali ne i logički - jer nema smisla.

- Kategorički tvrdim da nisam član nijedne kriminalne organizacije. Već 14 meseci sam bez dokaza u pritvoru. Nisam i ne osećam se krivim - istakao je.

Dodao je da ga bole optužbe, to što je u pritvoru bez dokaza i što je odvojen od porodice.

- Boli me to, službenik sam policije 30 godina i nijedan evro nisam zaradio od kriminala. Boli i to što sud i tužilaštvo uporno ponavljaju da ću pobeći jer sam četiri puta išao za Srbiju. Ja neću reći zašto sam išao tamo - kazao je Raičević.

Pojasnio je da nikoga nema van Crne Gore, ponovo osporavajući navode suda i tužilaštva u rešenjima o produženju pritvora u kojima navode opasnost od bekstva. Takođe je istakao da nikada ne bi napustio svoju porodicu: suprugu i dvoje maloletne dece, pa ni da je učinio najteže krivično delo...

Njegov branilac, advokat Miloš Vuksanović predložio je sudu da se ukine pritvor Raičeviću, uz određivanje mera nadzora. Državna tužiteljka Nataša Bošković protivila se ovom predlogu. Sud je nakon većanja odbio da ukine pritvor.

Okrivljeni je dodao da od svih članova kriminalne organizacije, koju SDT navodi u optužnici, poznaje samo Milana Vučinića i to odavno, ali da se na tome sve završava.

- Tvrdim da 80 odsto lica koja su navedena u optužnici nisu nikad čula za mene, da ne znaju da postojim - kazao je Raičević.

Optužnicom je predstavljeno da je Raičević početkom 2020. godine, postao pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao Darko Šarić.

Navodi se da je njegov zadatak bio da samoinicijativno i po naređenjima i uputstvima organizatora, koja mu je neposredno saopštavao Milan Vučinić, prikuplja informacije o službenim merama i radnjama koje je u istom periodu policija Crne Gore preduzimala, kako u odnosu na pripadnike njihove, tako i u odnosu na pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije.

- Ove informacije je posredstvom aplikacije za kriptovanu komunikaciju ‘Sky Ecc’, kao korisnik naloga BNB5D8, prenosio optuženom Vučinić Milanu kao korisniku ‘Sky Ecc’ naloga A7IBNP, kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora - navodi se između ostalog u optužnici.

Pripadnici iste grupe, kako piše, postali su i Duško Šarić, Lazarević Dejan, Stanojković Bojan, Odović Danilo, Bošković Aleksandar, Spasojević Nikola, Stojanović Danilo, Radovanović Milutin, Mirković Duško, Andrejić Stefan, Vukić Marko, Radovanović Uroš i Šarić Arso.

Protiv njih se, po optužnici Javnog tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije, pred Specijalnim sudom u Beogradu vodi krivični postupak zbog krivičnih dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, teško ubistvo, izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu u pokušaju, dva krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, lažno prijavljivanje u saizvršilaštvu, te produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

(Vijesti)