BIVŠI NAČELNIK BIA O VAŽNOSTI SVEDOKA SARADNIKA ZA KURIR: Njegovo svedočenje na suđenju Belivuku je ključno, on o tome sve zna!

A danas se u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje optuženom Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i članovima njihove organizovane kriminalne grupe za ubistva počinjena u Ritopeku.

Prema prethodnim najavama, danas bi odbranu trebalo da iznose svedoci saradnici. A o zločinima klana do sada su progovorili Bojan Hrvatin, kum Marka Miljkovića Nikola Spasojević, ali i "najodaniji vojnik" Belivuka i Miljkovića, Srđan Lalić.

O toku suđenja u jutarnjem programu Kurir televizije govorili advokat i nekadašnjim načelnikom BIE Radiša Roskić i glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

Roskić je govorio o važnosti institucije svedoka saradnika u sudskim procesima organizovanog kriminala.

- Sledeći pozitivna iskustva sa međunarodnog plana naš zakonike je 2012 uneo čitav niz novina, od uvođenja tzv. akutzatorkse istrage do čitavog niza instituta. Danas imamo normirane institute svedoka saradnika što je uobičajeni naziv i običnim gledaocima trebalo bi to bliže objasniti - rekao je Roskić i dodao:

- Saradnik u postupku može biti saradnik okrivljeni i saradnik osuđeni. Ova dva treba strogo razlikovati. Svedok okrivljeni uzima obavezu da će o izvršenju krivičnog dela izneti sve što mu je poznato. Ništa od onoga što mu je poznato neće prećutati. Taj sporazim potrazmeva razgovor obavezno u prisustvu branioca i dogovor o visini krivične sankcije. Svedok osuđeni pod uslovom da nije organizator kriminalne grupe.

- Prednost ovog instituta svedoka saradnika je taj što postoje organizovane kriminalne grupe u kojima su praktično lica plasirana unutar takvih grupa zapravo jedini izvor saznanja. Ne vrede ni tehnička sredstva ni sve fizičke mere prismotre, opservacije, praćenja koliko to lice iznutra. On o tome zna sve! I to imamo i u aktuelnom suđenju kriminalnoj grupi Veljka Belivuka.

