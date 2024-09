"DA JE ROKNEM NOGOM U GLAVU, NEK CRKNE": Bivša košarkašica tvrdi da je dva puta prebijena ispred zgrade na Voždovcu!

Tanja Ilić (68), nekadšnja reprezentativka Jugoslavije u košarci, pretrpela je, kako tvrdi, jezivo nasilje u beogradskom naselju Medaković gde je čak dvaput napadnuta ispred zgrade u kojoj stanuje!

Kako je ispričala u svojoj ispovesti za Kurir, prvi put je u junu mesecu napao muškarac srednjih godina, a ponovo je napadnuta 5. septembra kada joj je mlađa ženska osoba nanela povrede šutirajući je kolenom u rebra!

Još nisu identifikovani

Tanja je za Kurir ispričala da se sada zaista plaši za svoju bezbednost jer njoj su ti ljudi, koji su je napali, potpuno nepoznati i još nisu identifikovani.

- Imam mačka kog sam udomila i koji boravi kod mene u stanu gde se hrani, ali je često na ulici i uvek se vrati jer ovde ima da jede i brinemo se o njemu. Kad nekad ne može sam da se vrati, pošto sam ja na prvom spratu zgrade, siđem dole da mu otvorim vrata. Kad sam to uradila u junu, napadnuta sam - počinje bivša košarkašica svoju priču.

foto: Provatna Arhiva

Ona kaže da je krenula da pusti mačka u zgradu.

- Držala sam vrata od ulaza u zgradu, a čovek koji je nailazio, a koji znam da ne stanuje kod nas, toliko je jako šutno životinju da je ona odletela sa druge strane trotoara! Ja sam ga samo pitala: "Zašto si šutnuo mačku?", a on me ščepao za vrat i počeo da me steže. Zatim me gurno na vrata, psovao me, vređao i govorio: "Nabijem i tebe i mačku..." i samo otišao - ispričala je Tanja Ilić za Kurir.

Prema njenim rečima, ona je tada ostala u šoku, a kad je došla sebi, pozvala je policiju i opisla muškarca koji je napao. Međutim, nije imala nikakva saznanja o njemu i on i dalje nije identifikovan.

- Plašim se za svoju bezbednost... Ja ovde živim i baš sam se uplašila, a posle događaja od 5. septembra shvatila sam da sam s pravom uplašena jer sam tada ponovo napadnuta, ovaj put od mlađe žene - kaže Tanja Ilić. Naša sagovornica nam je ispričala da je u četvrtak zadobila povrede kada ju je nepoznata žena uhvatila za glavu i šutirala kolenom u rebra!

1 / 2 Foto: Provatna Arhiva

- Bila sam kod kuće, odmarala, kad je ispred naše zgrade došla žena s malim detetom koje je bilo na motoriću. Dete nema ni dve godine i igralo se ispred naše zgrade. Tu je postavljena limena rampa za invalide i dete se tuda spuštalo. Ja sam bolesna i legla sam da odmorim, kad sam čula da to baš jako lupa jer mi je terasa odmah pored. Izašla sam na terasu da joj kažem da se baš jako čuje, pošto je dete dugo spuštalo i da je to postavljeno za invalide, da bi tako trebalo i da ostane. Nemam ništa protiv da se deca spuste par puta, to su deca i treba da se igraju. Tako su se igrala i moja deca, ali ovo je već prešlo granicu. Kad sam joj se obratila i zamolila ako mogu da se prebace negde drugo, ona mi je rekla da "crknem" i dete je nastavilo da se spušta.

"Neka crkne"

Kako kaže, ona je tada izašla iz zgrade da je još jednom zamoli da se pomere i uhvatila je motorić, a žena je skočila na nju.

- Krenula je da viče, da me vređa, uhvatila me za kosu, čupala, vukla i šutirala me kolenom u rebra i zarivala nokte u ruke, a onda me odgurnula i ja sam pala na beton. Ona je dozivala neku mušku osobu koja je prišla, ja ga nisam videla, a koji joj je rekao: "Jesi normalna, hoćeš da je odrobijaš", a ona mu je odgovorila: "Razmišljam da je roknem nogom u glavu, nek crkne" - prepričava Tanja i dodaje:

- Ona je otišla, a ja sam ostala da ležim. Jedan prolaznik je pozvao pomoć, otišla sam u Urgentni centar gde su mi kontakovane lakše povrede pošto nije bilo preloma. Jako se brinem što se ovo dešava, nisam više sigurna ni ispred svoje zgrade.

Karijera Tanja Ilić je bila uspešna košarkašica, kao i košarkaški trener. U svojoj karijeri je sa klubovima za koje je igrala, kao i sa ženskom košarkaškom reprezentacijom, osvojila mnoga odličja. foto: Provatna Arhiva - Moja cela porodica voli košarku, svi smo se time bavili u nekim periodu. Debitovala sam za reprezentaciju Jugoslavije 1975. godine i od tada mi je sve išlo samo uzlaznom putanjom. Onosna sam na sve tada i zahvalna što sam bila deo košarkaške idile - kaže Tanja čiji je pokojni suprug takođe bio sportista.

Istraga Tanja je rekla da je nakon oba napada pozvala policiju i ispričala sve što se desilo. - Kao i u junu, kad me pretukao meni nepoznat muškarac, tako sam i sada opisala ženu koja me napala. Inspektori su mi rekli da se radi na njenoj identifikaciji i da će me kontaktirati ukoliko budu imali bilo kakav trag - rekla je sagovornica Kurira.