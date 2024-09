"ČULA SAM BUKU I DREKU, A ONDA MUKLU TIŠINU" Ćerka ubila majku zbog sekte, komšije otkrile sve - Jezivi detalji zločina u Nišu

Zorica C. (69) iz niškog naselja "Nikola Tesla" ubijena je sinoć pre ponoći u svojoj kući, a kako nezvanično saznajemo, njoj je prerezan vrat. Za ubistvo se sumnjiči njena ćerka Marina koja ima oko 30 godina i koja je sinoć nestala iz kuće, a potraga za njom još uvek traje.

- U tu kuću češće dolazi policija zbog raznih razmirica. Sinoć sam čula buku i dreku, na šta smo svi ovde navikli, a onda muklu tišinu. Nakon toga je Marina prošla kroz ovaj sokak, videli smo je lepo kako hoda pognute glave. Nismo ništa sumnjali, a onda se stvorila policija - kažu nam komšije.

foto: Kurir/M.S.

Marina nije rođena kao mentalno obolela osoba. Ona je rođena kao zdravo dete, ali je pod uticajem najbližih dobila oboljenje zbog koga se ugojila, a morala je da potraži i pomoć lekara u Psihijatrijskoj bolnici u Toponici. Već jedno vreme se lečila u toj zdravstvenoj ustanovi, a nekada je dolazila i kući.

Ova porodica živi u jednom sokaku u naselju koji je od jutros zablokirala policija. Cele noći su policajci lampama pretraživali teren, ne bi li je našli jer nije mogla daleko da ode. Ona ima još jednu sestru koja je udata van Niša.

Njenu majku, Zoricu je svu u lokvi krvi, našao otac Najdan koji se bavi stočarstvom i uveče je došao sa livade gde čuva ovce.

foto: Kurir

Neke komšije otvoreno pričaju da je majka terala ćerku da ostane pripadnik neke sekte, ali da Marina to nije htela. Često se opirala tom nagovaranju da bude član neke drugačije religije, iako je u početku pristala na to.

- Ona je čak stavljala natpise po naselju "Pomozite mi", htela je da se iščupa iz toga. nekako je "bežala" iz tog beznađa tako što je ponekada puštala glasnu muziku. Ugojila se poslednje vreme, stalno išla pognute glave - pričaju nam komšije.

foto: Facebook

Ova porodica je imala već problema sa zakonom. Marinin otac Najdan je nasrnuo vilom za seno na svog rođenog brata Negoslava, a zbog nesuglasica oko nasledstva od oca. Negoslav priča da sinoć nije bio kući kada se sve dogodilo, ali i da je zaprepašćen time što se desilo u susednoj kući gde mu živi brat sa ćerkom i sada ubijenom snajom.

- Jeste, bilo je problema sa bratom i to je završen sudski proces davno, još pre deset godina sam govorio da bi trebali da ostavimo sve razmirice oko nasledstva od oca. Mi imamo i sestru. Šta se sinoć izdešavalo, nisam video, ali sam bio šokiran kada sam ušao u dvorište i pitam jednu doktorku "šta se desilo"? Ona mi samo odgovara: Užas, užas! Bilo je policije i rekao mi je neko: Zorica je ubijena. Onda me policija oterala u kuću - priča Marinin rođeni stric.

1 / 8 Foto: Kurir/M.S.

To maltretiranje kako saznajemo se ne odnosi na fizičke povrede već na psihičko maltretiranje, uskraćivanje hrane i slično.

On kaže da je Najdanova i Negoslavljeva pokojna majka preklinjala da se ne upustaju u te druge religijske priče.

- Naša majka je kumila, molila, preklinjala da izađu iz te priče. Bili su u toj sekti, ja ne znam ni kako se to zove, ali nisam mogao da se mešam jer svako ima pravo na svoj život. Dete kao dete bila je neko vreme u tok sekti i pokušala je da izađe iz toga, ali posle toga nastaju problemi. Počinje neka vrsta maltretiranja, šikaniranja. Ono dete je bila u Toponici na lečenju i ja sam kao stric, molio da se posle naših problema zbog nasledstva, okanemo svega i počnemo normalno da živimo. Međutim, to nije urodilo plodom, on se čovek odlučio za stočarstvo što je dobro, ali problemi su ostali. Sinoć je ovde bilo puno policije i Hitne pomoći. Tražili su prolaze i ja sam im pokazao gde se preko bašte može proći. Tuga je sve ovo što nam se događa - rekao nam je Negoslav C.

Komšije kažu da je je ova nesrećna devojka koja je navodno podigla ruku na svoju majku često vikala na majku razne uvredljive stvari kao i da je poslednji put viđena kod obližnjeg školskog igrališta.