"JA SAM BABA SVIREPO UBIJENE DEVOJČICE" Drama u sudnici, prišla Stojanu pa mu ovako rekla za ubistvo svoje Nevene (16)!

Suđenje Stojanu Iliću iz Ripnja koji je optužen da je 16. aprila prošle godine ubio maloletnu Nevenu P. (16) i nožem povredio njenu majku, baku i ujaka, nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, a ovom ročištu prisustvovala je baka žrtve koja se oštro obratila ubici svoje unuke!

- Ja sam baba svirepo ubijene devojčice, on me je ubo nožem i zadao udarce u glavu - rekla je baka Mirjana P. i dodala: - Hoću da odgovorim na njegove laži! Ja vračara nikada nisam bila. Ona se nakon toga okrenula ka Iliću i rekla mu: “Tebi bi bolje bilo da ostaneš u zatvoru nego da izađeš napolje”.

Odmah na početku ročišta predsednica sudskog veća je rekla da se odbija zahtev Ilićevog branioca koji je tražio da okrivljeni bude prebačen u zatvorsku bolnicu.

- Odbijaju se zahtevi odbrane i za dodatna veštačenja okrivljenog Ilića kao neosnovani - rekla je sudija i dodala: - Izvršen je uvid u sve dokaze, psihološka veštačenja, forenzički izveštaji, foto dokumentaciju… Kao i u iskaze svedoka koji su povređeni, odnosno majke Sanje P, bake Mirajne i ujaka Dragana P. - rekla je ona.

Sudija je pitala da li su branilac i tužioci spremni da danas izlože završne reči, ali su oni zatražili da se pripreme. Zbog toga, naredno ročište zakazano je za 23. septembar.

Baka maloletne žrtve izašla je iz sudnice vidno potresena, cela se tresla, sve vreme pokušavajući da se smiri.

- To pre podne mi je bio u kući, nije on bolestan, došao je pijan i pio je kod nas. Znam da je to planirao, imao je nož, sve je to planski uradio, nije se smirio dok je nije ubio - rekla je baka Mirjana nakon ročišta. Prema njenim rečima, Ilić je dolazio stalno kod njih u kuću i oni su ga prihvatali.

- Govorio je da je voli kao ćerku, a planirao je da je ubije. Kad bih doživela da mu ja dušu uzmem!

Sramno se branio crnom magijom Podsetimo, Ilić je na prethodnom ročištu ispričao da je sanjao svoju žrtvu dok je skidao crnu magiju. - Bio sam pod uticajem negativne energije. Jedna baba vračara mi je dala da pijem vodu sa biljem i pio sam je više puta, da bih skinuo crnu magiju koju mi je neko bacio - rekao je okrivljeni Ilić pred sudom i nastavio: - Dok sam pio tu vodu baba mi je rekla da će mi se javiti oni koji mi vračaju i ja sam tada sanjao Nevenu, njenu majku i babu. Bilo mi je od te vode nekad bolje, nekad loše, a u trenucima kad je meni bilo dobro one su se razboljevale. Prema njegovim rečima on je Nevenu, njenu majku i baku nakon toga i pitao o crnoj magiji.